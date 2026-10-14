Así fue la reacción de Valentín Yankelevich tras el comunicado de su papá, Darío Giordano

Además, Valentín consideró que una disculpa habría sido una mejor manera de afrontar la situación que insistir en su inocencia y negar cualquier responsabilidad. Así se lo expresó a Gustavo, quien decidió compartir públicamente parte de esa conversación privada durante la entrevista radial. “Pedir disculpas lo hubiera dejado mejor parado que insistir que es inocente y que no tiene nada que ver”, sostuvo Valentín, según reprodujo el productor.

Con estas declaraciones, Gustavo Yankelevich dio a conocer la reacción de su nieto y los cuestionamientos que le planteó en una charla personal. El relato permitió conocer la postura de Valentín frente a la respuesta de Darío Giordano, en medio de la repercusión que generó su testimonio sobre las situaciones de violencia que aseguró haber atravesado durante su infancia.

Qué foto compartió Valentín Yankelevich tras hacer pública su denuncia contra su padre, Darío Giordano

En medio de la enorme repercusión que generó su denuncia pública contra su padre, Darío Giordano, Valentín Yankelevich compartió una emotiva imagen junto a su hermano Franco y su abuelo, Gustavo Yankelevich, en una clara muestra de unión familiar.

A través de su cuenta de Instagram, el joven piloto publicó una fotografía en la que los tres aparecen sonrientes y la acompañó con un breve pero contundente mensaje: “Siempre juntos”. La postal recibió numerosas muestras de cariño y apoyo de sus seguidores y de distintas figuras del espectáculo.

El gesto cobra especial relevancia después del duro testimonio que Valentín brindó a Infobae, donde relató la violencia física y psicológica que, según denunció, sufrió por parte de su padre tras la muerte de su mamá, Romina Yan. En ese contexto, destacó el rol fundamental que tuvo su abuelo materno, quien escuchó su relato y el de su hermano.

“Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, expresó el joven al recordar el acompañamiento que recibió y cómo ambos hermanos terminaron viviendo con él.

Por su parte, Gustavo también les dedicó unas sentidas palabras en redes sociales, donde manifestó su admiración por la fortaleza de sus nietos y les expresó todo su amor.