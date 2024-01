La ex de Flor Jazmín Peña reveló cuál fue su reacción al enterarse del romance con Nico Occhiato

Magalí Tajes precisó que, en medio de la convivencia, empezaron a tener problemas y decidieron terminar el vínculo: "La verdad es que esa convivencia estuvo hermosa y no vivir sola en pandemia, había otros motivos para separarnos y no le vamos a echar la culpa a la pandemia y ahí se terminó la relación, pasó en la pandemia pero podría haber pasado en otro momento”.

"¿Cómo tomaste la confirmación de la relación de tu ex con Nicolás?", le preguntó el periodista Juan Etchegoyen. "Sos terrible Juan! Lo tomé bien y nos separamos hace muchos años, lo más lindo que le puede pasar a una persona es ser feliz, así que le deseo el bien”, le contestó la ex de Flor.

Al finalizar, Tajes remarcó que le desea lo mejor a su ex. "No seguimos en contacto desde que nos separamos, no sigo la radio y no tengo ni idea, calculo que es normal que si trabajas con alguien te enamores, puede pasar pero no es una historia que siga de cerca”, concluyó.

El polémico comentario del ex de Flor Jazmín Peña sobre el romance con Nico Occhiato

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Agustín Franzoni fue contundente al opinar del romance de su ex pareja, Flor Jazmín Peña, y Nico Occhiato.

El influencer reconoció que no le cayó tan bien la noticia. "Ella es amiga y una persona que conozco hace quince años. Creo que va más allá del nivel de ex. No sé cómo lo vivirá ella. Sé que se pone el chip de la televisión y dice para los medios lo que la gente quiere escuchar. Yo no te voy a mentir y decir ‘ay sí, qué felicidad’. Soy un ser humano”, reconoció.

Franzoni indicó que dejó de seguir a Occhiato para no ver sus publicaciones con Flor: "No sé si fue un impulso, pero sí que trato de cuidarme. Cuando seguís a alguien te aparecen hasta los likes, y veía a Flor siempre ahí. Fue más que nada por eso, para cuidarme a mí”.

En la nota con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el joven lanzó una frase muy irónica y puso en duda el romance. "Sé que les está yendo re bien y les garpó un montón todo esto. Que la sigan rompiendo”, afirmó.

En ese sentido, el influencer remarcó que el tiempo acomodará las cosas. "Y, no sé a esta altura qué es genuino en el amor. Estamos todos en constante cambio. Seguro sea un momento de éxtasis por lo que se arma alrededor y todo. El tiempo dirá, no lo sé”, agregó.

Al finalizar, Franzoni aclaró que nunca tuvo una amistad de Occhiato, pese a que trabajaron juntos en Luzu TV. "Él no me debe nada porque no somos amigos. El tiempo que laburamos juntos nunca llegué a sacarle la ficha. Está todo bien, pero no lo conozco realmente. Cada uno sabe lo que hace. Yo me quedo tranquilo con cómo soy y cómo actúo. Me fijo en mí”, cerró.