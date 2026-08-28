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Dani La Chepi inicia su gira de Sexy y Atrevida: todos los detalles

La actriz y comediante recorre el país con un espectáculo completamente renovado que combina humor, personajes e improvisación, en una propuesta dinámica y cercana pensada para sorprender, divertir y conectar con públicos de todas las edades.

28 ago 2026, 07:00
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Dani La Chepi inicia su gira de Sexy y Atrevida

Dani La Chepi inicia su gira de Sexy y Atrevida

Dani La Chepi inicia su gira de Sexy y Atrevida

Dani La Chepi inicia su gira de Sexy y Atrevida

Después de una temporada que la tuvo nuevamente como protagonista en los escenarios, Dani La Chepi regresa al teatro con un nuevo unipersonal y se prepara para recorrer distintas ciudades con una propuesta que combina humor,personajes, improvisación e interacción directa con el público.

Con su particular manera de observar la vida cotidiana y convertir las pequeñas batallas de todos los días en situaciones desopilantes, Dani propone un espectáculo dinámico, cercano y espontáneo, en el que el humor se construye a partir de situaciones con las que el público puede sentirse inmediatamente identificado.

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El nuevo show recupera el estilo que convirtió a Dani La Chepi en una de las artistas más queridas por el público: contar historias, exagerar las situaciones cotidianas, jugar con los personajes y encontrar el lado absurdo de aquello que todos vivimos alguna vez.

Pero además, hay un ingrediente que hace que cada presentación sea diferente: la participación del público. La improvisación y la interacción forman parte central de la propuesta, permitiendo que lo que sucede en la sala se incorpore al espectáculo y genere momentos inesperados.

Así, cada función puede tomar un rumbo diferente. No hay dos noches exactamente iguales, porque el público también forma parte del juego y se convierte en un protagonista más de la experiencia.

El espectáculo combina momentos de monólogo, personajes e improvisación, en una puesta pensada para mantener un vínculo permanente con la platea y generar una experiencia de humor compartida, cercana y descontracturada.

La propuesta cuenta con dirección de Noralih Gago y libro de Noralih Gago y Daniela Viaggiamari, mientras que la producción general está a cargo de Gustavo Ferrari y ROMA Produce.

  • FUNCIONES GIRA 2026

Viernes 11 de septiembre – LA PLATA

Sábado 12 de septiembre – CABA

Domingo 13 de septiembre – QUILMES

Viernes 18 de septiembre – SAN NICOLÁS

Sábado 19 de septiembre – ROSARIO

Viernes 25 de septiembre – SAN ISIDRO

Sábado 26 de septiembre – PALOMAR

Domingo 27 de septiembre – MORÓN

Viernes 2 de octubre-GRAL, ROCA

Sábado 3 de octubre-CIPOLLETTI

Domingo 4 de octubre-NEUQUÉN

Sábado 10 de octubre -CÓRDOBA

Sábado 17 de octubre- LOMAS DE ZAMORA

Jueves 22 de octubre- MONTEVIDEO

Viernes 30 de octubre-MENDOZA

Sábado 31 de octubre -SAN JUAN

Domingo 1 de noviembre- SAN LUIS

Viernes 6 de noviembre- CHASCOMÚS

Sábado 7 de noviembre-MAR DEL PLATA

Viernes 20 de noviembre JUJUY

Sábado 21 de noviembre- SALTA

Domingo 22 de noviembre- TUCUMÁN

UNA GIRA PARA ENCONTRARSE CON EL PÚBLICO

Con su nuevo unipersonal, Dani vuelve a apostar por el contacto directo con sus espectadores y emprende una gira que durante septiembre, octubre y noviembre recorrerá diferentes escenarios.

La propuesta busca trasladar al teatro la espontaneidad que caracteriza a la artista y generar, en cada ciudad, una experiencia propia. Humor, personajes, improvisación y participación de la platea se combinan en un espectáculo en el que lo inesperado también tiene su lugar.Después de sus recientes trabajos en teatro, cine y plataformas, Dani La Chepi vuelve a ponerse al frente de su propio espectáculo para reencontrarse con quienes la acompañan desde hace años y también con nuevos espectadores.

Porque si algo define a este nuevo show es justamente eso: cada función es una oportunidad para que algo diferente suceda sobre el escenario.

     

 

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