Dani La Chepi inicia su gira de Sexy y Atrevida: todos los detalles

Así, cada función puede tomar un rumbo diferente. No hay dos noches exactamente iguales, porque el público también forma parte del juego y se convierte en un protagonista más de la experiencia.
El espectáculo combina momentos de monólogo, personajes e improvisación, en una puesta pensada para mantener un vínculo permanente con la platea y generar una experiencia de humor compartida, cercana y descontracturada.
La propuesta cuenta con dirección de Noralih Gago y libro de Noralih Gago y Daniela Viaggiamari, mientras que la producción general está a cargo de Gustavo Ferrari y ROMA Produce.
Viernes 11 de septiembre – LA PLATA
Sábado 12 de septiembre – CABA
Domingo 13 de septiembre – QUILMES
Viernes 18 de septiembre – SAN NICOLÁS
Sábado 19 de septiembre – ROSARIO
Viernes 25 de septiembre – SAN ISIDRO
Sábado 26 de septiembre – PALOMAR
Domingo 27 de septiembre – MORÓN
Viernes 2 de octubre-GRAL, ROCA
Sábado 3 de octubre-CIPOLLETTI
Domingo 4 de octubre-NEUQUÉN
Sábado 10 de octubre -CÓRDOBA
Sábado 17 de octubre- LOMAS DE ZAMORA
Jueves 22 de octubre- MONTEVIDEO
Viernes 30 de octubre-MENDOZA
Sábado 31 de octubre -SAN JUAN
Domingo 1 de noviembre- SAN LUIS
Viernes 6 de noviembre- CHASCOMÚS
Sábado 7 de noviembre-MAR DEL PLATA
Viernes 20 de noviembre JUJUY
Sábado 21 de noviembre- SALTA
Domingo 22 de noviembre- TUCUMÁN
UNA GIRA PARA ENCONTRARSE CON EL PÚBLICO
Con su nuevo unipersonal, Dani vuelve a apostar por el contacto directo con sus espectadores y emprende una gira que durante septiembre, octubre y noviembre recorrerá diferentes escenarios.
La propuesta busca trasladar al teatro la espontaneidad que caracteriza a la artista y generar, en cada ciudad, una experiencia propia. Humor, personajes, improvisación y participación de la platea se combinan en un espectáculo en el que lo inesperado también tiene su lugar.Después de sus recientes trabajos en teatro, cine y plataformas, Dani La Chepi vuelve a ponerse al frente de su propio espectáculo para reencontrarse con quienes la acompañan desde hace años y también con nuevos espectadores.
Porque si algo define a este nuevo show es justamente eso: cada función es una oportunidad para que algo diferente suceda sobre el escenario.