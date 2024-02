La excéntrica propuesta de Rosina Beltrán a Romina Uhrig en la casa de Gran Hermano

Emocionada, Rosina le respondió: "Sí, sí, dale, sí". Ahí, Uhrig, entre risas, le contestó que no, pero Rosina expresó: "Ya lo dijiste".

Rosina ya había dado a conocer su fetiche. En lo que va del reality, la uruguaya le chupó el pie a su compañero Federico 'Manzana' Farías, a Sabrina Cortez, a Joel Ojeda y a Isabel De negri.

La picante reacción de La Tora tras la vuelta de Romina Uhrig a Gran Hermano: "Ya te conozco a vos"

En la última gala de Gran Hermano (Telefe), Romina Uhrig regresó a la casa más famosa del país por 48 horas con el objetivo de ayudar a los hermanitos con la limpieza y una buena organización para el resto de la convivencia.

Como cada noche, lo sucedido en el programa fue seguido en vivo a través del streaming por Lucila Villar, conocida popularmente como La Tora, a quien no le causó mucha gracia la llegada de su ex compañera.

Tras presentarse con los jugadores, Romina comenzó a recordar sus días en la casa e hizo mención a una situación que fue muy viral en la edición anterior.

romina uhrig volvio a Gran Hermano

"Había queso rallado y yo lo dejaba para hacer los chipacitos. Un día me acuerdo lo agarró Nacho y yo me puse mal porque no iba a tener queso para chipa y quedaba yo como mala", comentó la ex diputada.

En ese momento, La Tora no pudo contenerse y decidió hacer un picante comentario: “No mami esos chipa no llevaban queso y vos no los dejabas poner a los fideos". "Espero que los votos no sean para Agustín y para Nacho porque ya te conozco a vos", agregó luego.

Además, en las redes surgieron una gran cantidad de comentarios que señalaban la cara de incomodidad de Lucila con la presencia de Romi en la casa. Y como si eso no fuera poco, incluso llegaron a relacionarlo con el supuesto romance que habría tenido con Nacho Castañares.