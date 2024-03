La explicación de Nicole Neumann sobre el abrupto cambio de colegio de su hija Indiana Cubero

En este contexto, las cámaras de LAM abordaron a Nicole Neumann a la salida de las grabaciones de Los 8 escalones (El Trece) para preguntarle sobre éste tema, entre otros. “Yo vine a trabajar. No tengo ganas de hablar, bueno, hace rato que no, y sigo en esa misma línea”, reaccionó de entrada ante la consulta del notero sobre la actual relación con su hija y el padre de ella.

Nicole Neumann - captura nota LAM.jpg

Al tiempo que agregó evasiva: “No, chicos, nada. De verdad, yo estoy en un momento de paz total, de amor total. O sea, ni idea. No me interesa para nada entrar en ninguna polémica, no necesito hablar de nadie”, mientras subía a su camioneta.

Fue allí cuando, ante la consulta puntual sobre el abrupto cambio de colegio de Indiana, Neumann fue clara y directa. “No me molestó, y de hecho lo charlamos todo. O sea, yo tuve que ir a firmar el pase del colegio en el que estaba y a reunirme con el colegio al que va”, explicó.

Por último, la esposa de Manu Urcera concluyó revelando: “Es un colegio al que yo fui con mi hermana, somos exalumnas. Es un colegio que me encanta, así que, si ella está feliz, obviamente la apoyo en sus decisiones”.

Embed

El motivo por el que cambiaron de colegio a Indiana Cubero y ya no va con sus hermanas

Con el comienzo del ciclo lectivo en nuestro país, trascendió una noticia inesperada de la familia Neumann Cubero: Indiana, la hija mayor de 15 de años de ambos, ya no va al colegio junto a sus hermanas Allegra y Sienna, la cambiaron de institución.

"La cambiaron porque ahora vive con Fabián", aseguraron en Intrusos, América.

La adolescente iba al Colegio de Todos los Santos, ubicado en Boulogne, junto a sus hermanas. Pero, este año comenzó en el Hans Christian Andersen, ubicado en Pacheco, al cual también va su hermano menor, Luca, el hijo del ex jugador de Vélez y Mica Viciconte.

Indiana Cubero y Luca Cubero rumbo al colegio.jpg

La primogénita de Cubero pasó a cuarto año de secundaria y el cambio se debió a que era muy difícil llevarla de zona norte todas las mañanas al mismo colegio tan lejos. En cambio, éste le queda mucho más cerca y no debe levantarse tanto más temprano.