La explosiva confesión de la China Suarez sobre su relación con Mauro Icardi: "Hace tres años..."

"Llegó a mis oídos una frase textual de la China Suárez que te va a sorprender. Ella les dijo a sus allegados: 'Este momento lo vengo esperando hace tres años'." contó la periodista en su cuenta de Instagram.

Luego, analizó: "Ahí medio que a mí me cerró todo. Muchos dicen ¿cómo la China se presta a esto? Al ida y vuelta de Wanda con Mauro, al tema de los mensajes, las filtraciones de los chats, que te amo, que no te amo, que la hamburguesa, y La China en el medio se va llenando de cosas".

"Ella estaba muy enganchada con Mauro, había quedado enganchada y cuando fue todo el tema, ya saben porque fue público todo lo que pasó, ella hizo su vida. Pero, ahora, cuando vio la oportunidad y que él volvió a abrirle las puertas, ella fue con muchas ganas de volver al punto en el que lo habían dejado", siguió.

Por último, completó: "La China está feliz de poder armar aquello que había quedado trunco. Ella realmente estaba muy enganchada con Mauro. Me dicen que está enamorada. Algunos dicen que le pagan y no, a mí me dicen que está enganchada y que esperó este momento mucho tiempo".

El increíble significado de la joya que une el amor de la China Suárez y Mauro Icardi

El explosivo romance entre la China Suárez y Mauro Icardi es sin duda el tema del momento en el espectáculo después de las primeras fotos y declaración de amor que compartieron desde las redes sociales.

En las redes trajo mucha repercusión la confirmación del noviazgo entre la actriz y el futbolista y un detalle que une a ambos fue detectado en X y llamó mucho la atención.

Se trata de un arito en forma de herradura que comparten en sus orejas lo que derivó en diversas teorías sobre su significado y una de ellas fue contundente la cual fue compartida por la usuaria de X @dusza333.

la china suarez mauro icardi detalle mismo arito significado.jpg

“A ustedes que les gustan estas cosas: Parece que descubrí el amarre de la herradura (típico de una yegua)", remarcó la usuaria en la red social con el detalle del mismo arito que lucen ambos en sus orejas.

"Tal vez nadie lo notó. Difícil es que se me escapen los detalles místicos. Es mala en serio. Hasta embarazarse no va a parar", sostuvo picante.

"Al estar en las orejas, sería algo así como: ‘solo vas a escuchar lo que yo diga’. No es para la suerte para mí. O sí, para la de ella”, cerró la curiosa observación que despertó otra polémica en el mundo virtual.

Cabe recordar que desde que blanquearon el romance, la China Suárez y Mauro Icardi no paran de subir imágenes a Instagram juntos y muy enamorados.