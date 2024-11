La explosiva sospecha de Mauro Icardi sobre Wanda Nara y L-Gante que lo cambiaría todo

Acto seguido, aseguró: “Él está convencido que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante. La data que le llega a él es muy concreta, entonces para Mauro esto está sucediendo".

En tanto, respecto a su regreso a Argentina, Pepe precisó: “Su destino era Roma, iba a estar un tiempo ahí y después iba a venir. A raíz de esta información se toma el primer avión porque acá se quiere sacar la duda si es verdad o mentira”.

“Yo esto se lo pregunté a ella. El sábado a la noche no me contestó, ayer insisto y me pone 'mmm no'. Después le digo 'dale Wanda sí o no'. Y me mandó un audio L-Gante diciendo que están esperando que se cumplan los tres meses”, acotó Yanina.

“Lo que me confirman respecto del llamado de Mauro con la obstetra, es que no creían que era él y pidió hacer videollamada. Quien le acerca esta data a Mauro es una persona que tienen en común con Wanda", finalizó Pepe.

Se conoció la estrategia de Wanda Nara para no cruzarse a Mauro Icardi en su regreso a la Argentina

Luego de sufrir una lesión durante un partido con el Galatasaray, Mauro Icardi llegó a Argentina este lunes por la mañana y se instaló en el edificio donde vivía con Wanda Nara.

Lo cierto es que al mismo tiempo, la conductora está de regreso de su viaje a Brasil con L-Gante y comenzaron las especulaciones acerca de lo que sucedería una vez que ambos estén en la ciudad.

En medio de las especulaciones, en A la Tarde (América) el periodista Diego Esteves reveló los planes de la mediática para evitar un encuentro con el padre de sus hijas.

“La información que tengo es que Wanda Nara se va a mudar, o se va a instalar mejor dicho, en Santa Bárbara para no cruzárselo a Icardi”, explicó sobre le futuro de la empresaria.

Además, precisó: “Es la casa que compartió con Maxi, y que le ganó por el juicio por alimentos. Está valuada en 2 millones de dólares, y también es donde se grabó el clip con L-Gante”.