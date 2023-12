La extrema confesión de Carmen Barbieri sobre Jey Mammon tras su vuelta al teatro

Carmen Barbieri sobre estreno Jey Mammon - captura Mañanísima.jpg

Tras ello, Carmen Barbieri confesó fiel a su estilo directo y sin filtro: “Voy a decir lo que decía mientras lo escuchaba. Le creo, por supuesto, porque habló sinceramente, pero en el peor momento en el que todo ardía, había partes cuando hablaba que medio que no le creía… Bueno, no le creía. Tengo que ser sincera”.

Al tiempo que confió: “Dentro de mi corazón tengo un discurso que va para un lado y va para el otro”, así como también agregó que ni siquiera puede ser "neutral". "Voy por el lado de Jey y digo ‘le creo’. Voy para el otro y le creo, vuelvo para Jey y digo ‘no le creo nada’”, deslizó la conductora.

Así como también concluyó admitiendo que el monólogo que Jey presenta en el teatro sobre su cancelación le resultó "muy sentido" al ver que "se le cortaba la voz" al hablar del apoyo que recibió de algunos amigos, como por ejemplo Elizabeth Venaci.

Los duros posteos de Lucas Benvenuto tras el debut teatral de Jey Mammon

Después de un largo tiempo retirado de los medios, Jey Mammon regresó a los escenarios. El humorista debutó en Villa Carlos Paz con un nuevo unipersonal, Enseguida Vuelvo, tras la fuerte denuncia que tuvo que enfrentar este año de parte de Lucas Benvenuto.

El joven, que lo denunció públicamente por abuso sexual, explotó en sus redes luego de enterarse del estreno de la obra del cómico y conductor en Córdoba.

En sus historias en Instagram, Lucas Benvenuto escribió: "El daño que me hicieron nadie lo va a reparar. Per quiero decirles algo... No me sorprende en un país donde en los medios predominan la violencia, la falta de respeto y la corrupción en todas sus formas... Que paguen para verlo...".

En un segundo posteo sumó: "Y créanme que quiero dejar toda esta mierda atrás. No me importa que vuelta a trabajar! La vida siegue, al menos para mí. Solo recuerden esto... lo que no te mata, te hace más fuerte y más fuerte".