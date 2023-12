Jey Mammon volvió a los escenarios: emotivo descargo y contundente reacción del público

Jey afrontó meses muy duros: fue desvinculado de La Peña de Morfi (Telefe), se cayeron muchos de sus proyectos y decidió alejarse del medio. Sin embargo, en noviembre, el artista empezó a trabajar en su regreso a los escenarios con un nuevo unipersonal.

Anoche, el humorista estrenó Enseguida vuelvo, una obra que escribió para su vuelta a Villa Carlos Paz, con muchos de sus personajes consagrados, como "Estelita" o "Albertito", y bajo producción de Gustavo Sofovich. En su noche debut, el cómico cerró con un mensaje al público, que lo ovacionó de pie.

"Acá hay mucho amor... como la vocecita del aeropuerto, que era la voz de La Negra Vernaci. Yo le dije a La Negra: 'te voy a escuchar todas las noches porque sos mi amiga y me vas a estar acompañando'", comenzó diciendo Jey.

"Le quiero agradecer a ella y a un montón de gente que me gustaría nombrar y que no voy a estar nombrando ahora. Pero, principalmente, le quiero agradecer a cada uno de ustedes", continuó.

El artista concluyó destacando que sus admiradores le dieron fuerza para regresar. "Hoy cobró sentido esa frase que dice: 'me debo a mi público'. Ahora la entendí. Por ustedes estoy acá parado, antes de terminar el año. Muchas gracias de corazón. Costó un hu... arrancar.... un hu...", remató.

Jey Mammon apuntó fuerte contra Telefe con una categórica frase: "La cancelación mediática..."

En una nota con Socios del espectáculo, Jey Mammon contó detalles de su regreso a los escenarios. "Estoy muy contento, feliz. Voy a hacer mis personajes, voy a hacer música, llevo el piano y voy a contar lo que fueron estos meses para mí, digamos, cómo viví yo estos meses de cancelación", mencionó.

En la entrevista, el humorista y conductor realizó duras declaraciones contra Telefe luego del escándalo que se generó por la denuncia de Lucas Benvenuto. "Fue una cancelación mediática, pero no 100% mediática, en todo caso, yo puedo haber sido cancelado por el canal en el que yo estaba trabajando", expresó.

"Si yo me muero hoy, probablemente, los informes sobre mi muerte no salgan en todos los canales, salgan en todos los canales menos en uno. Yo lo he hablado con un directivo de Telefe y no me lo negó", agregó.

Por último, Jey afirmó que la cancelación mediática no es tal porque muchos canales le siguen dando pantalla. "La cancelación mediática hoy no existe, estoy saliendo por El Trece, y la de la gente no existe tampoco", sentenció.