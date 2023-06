El emprendimiento fetiche de Nicolás Riera: "Me pedían..."

Fer Dente ahí lo interrumpió y pasó a explicar que es OnlyFans: "Es una aplicación que la gente se suscribe, paga por mes para ver videos que las personas suben, y es en dólares. Son videos, por lo general, eróticos".

Riera agregó que hay un nicho que consume solo fotos de pies y dijo: "Lo voy a probar". "¿Te ponés creativo o te piden cosas?", quiso saber el conductor. "Yo no entiendo el morbo", dijo Nico, y Dente le respondió: "Pero lo hiciste, guacho".

"Me pedían que me sacara la media en slow motion", detalló. "¿Y pero cuánto te pagan?", le preguntó Dente. "No, nada, dos mangos. Fue algo que estuvo bien, era vender fotos de pies", cerró.

Embed

Noche al Dente con Nico Riera.jpg

El triste recuerdo de Callejero Fino sobre su papá: "No lo pudimos..."

El líder del género RKT, Callejero Fino, estuvo este miércoles en Noche al Dente (América TV) y recordó uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su papá.

"Mi viejo falleció en mis brazos, adelante mío. Yo tenía 15 años. Él estaba trabajando en mi casa, estaba haciendo el contrapiso. El cable madre salía del trompito, él lo enganchó con una pala, que era toda de acero, y cuando lo estiró quedó pegado. No lo pudimos salvar", relató con mucha tristeza.

"¿Cómo te pegó a los 15 años un evento tan traumático?", le preguntó Fer Dente. "Me pegó fuerte, fue un momento muy tenso para toda mi familia", dijo.

Embed

El conductor entonces acotó que leyó que a él le gusta hacer música porque su familia va a poder escuchar sus canciones pase lo que pase. "La música es algo hermoso que tenemos todos nosotros, y aunque sea muy arriba o muy bajón, siempre uno está escuchando música", reflexionó.

Ahí, la mamá del músico, Inocencia, que estaba detrás de cámara, se puso a llorar de la emoción. "Mi mamá, mi hijo, mi mujer, mis amigos, gente que me conoce y que no me conoce, el día de mañana cuando yo no esté se van a acordar siempre de mí porque me van a poder escuchar", sostuvo.