Jimena Barón confrontó a El Puma Rodríguez por un participante de Es mi sueño: "Estoy cansada"

Ante las críticas, el participante explicó que se trataba de su primera presentación y que los nervios también habían influido en su desempeño. “Está bien, yo lo entiendo porque este tango lo conozco, lo he cantado mil veces, pero los nervios de estar acá por primera vez, la tonalidad tampoco estoy acostumbrado, me quedaba muy baja. Pero también se trata de divertirse ”, se defendió.

“Tiene 20 años, es la primera vez que está en un escenario”, volvió a ponerse del lado de los participantes y remarcó un dato que, para ella, debía ser tenido en cuenta al momento de evaluar la performance.

Qué dijo El Puma Rodríguez de la canción de Joaquín Levinton

El Puma Rodríguez protagonizó un insólito momento en Es mi sueño después de que Joaquín Levinton le tendiera una particular trampa durante el programa de El Trece. El cantante opinó sobre "Loco un poco" sin saber que se trataba de uno de los grandes éxitos de Turf, la banda de su compañero de jurado. Para completar la broma, además, le hicieron creer que la canción pertenecía a Jimena Barón.

La situación se produjo luego de la presentación de Leticia Brédice y el participante Ramiro Geiler, quienes interpretaron el reconocido tema frente al jurado encabezado por Guido Kaczka. Después de destacar algunos aspectos de la actuación, el Puma recibió una pregunta de Barón que terminó dejándolo expuesto.

La actriz quiso saber qué opinión le merecía específicamente la canción que habían elegido para la presentación. Sin conocer el verdadero origen del tema, Rodríguez comenzó a analizarlo y cuestionó sus características musicales.

"Ligerita, no se puede desarrollar mucho. Muy ligera. Es una canción ligera, no es una canción de peso, realmente, para desarrollar una voz", sentenció el cantante, quien incluso tarareó parte de la melodía para reforzar su devolución.

Lo que Rodríguez desconocía era que Levinton estaba sentado a su lado y era justamente uno de los autores e intérpretes del tema. Así, el jurado terminó opinando sobre una canción de Turf sin saber que estaba juzgando, indirectamente, el trabajo de su propio compañero.