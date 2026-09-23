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Jimena Barón confrontó a El Puma Rodríguez por un participante de Es mi sueño: "Estoy cansada"

A Jimena Barón no le convenció demasiado la devolución que El Puma Rodríguez le dio a un participante y lo cruzó sin filtro.

23 sept 2026, 23:41
Jimena Barón confrontó a El Puma Rodríguez por un participante de Es mi sueño: Estoy cansada

Jimena Barón confrontó a El Puma Rodríguez por un participante de Es mi sueño: "Estoy cansada"

Jimena Barón confrontó a El Puma Rodríguez por un participante de Es mi sueño: Estoy cansada

Jimena Barón confrontó a El Puma Rodríguez por un participante de Es mi sueño: "Estoy cansada"

Un momento de tensión se vivió en Es mi sueño (eltrece) cuando El Puma Rodríguez y Jimena Barón tuvieron un fuerte intercambio luego de la presentación de Ailén Peralta y Franco Fregenal. La pareja interpretó “Nada”, el tango de Horacio Sanguinetti y José Dames, pero la devolución del jurado generó una inesperada discusión.

Todo comenzó cuando Guido Kaczka advirtió que la palanca de El Puma no se había puesto en verde, a diferencia de la del resto de los jurados. La reacción de Barón fue inmediata y quiso saber qué había motivado la decisión del cantante. “Explicame ya qué te pasó. ¿No aguanto más? ¿Qué es esta nota?”, le preguntó.

El Puma fue contundente con su devolución y apuntó directamente contra la interpretación de Franco: “El muchacho está desafinado de punta a punta. No pegó una nota. Tiene una buena voz, bonito timbre, pero es que es difícil escuchar a alguien...”.

La respuesta del jurado no convenció a Barón, quien volvió a intervenir y planteó que existen marcadas diferencias entre los integrantes del programa a la hora de evaluar a los participantes. “Esto es así Chaqueño. Acá, esté quien esté, esto es el Polo Norte y el Polo Sur. Estoy cansada ”, expresó la cantante, en referencia a la grieta que, según ella, existe dentro del jurado.

Ante las críticas, el participante explicó que se trataba de su primera presentación y que los nervios también habían influido en su desempeño. “Está bien, yo lo entiendo porque este tango lo conozco, lo he cantado mil veces, pero los nervios de estar acá por primera vez, la tonalidad tampoco estoy acostumbrado, me quedaba muy baja. Pero también se trata de divertirse ”, se defendió.

“Tiene 20 años, es la primera vez que está en un escenario”, volvió a ponerse del lado de los participantes y remarcó un dato que, para ella, debía ser tenido en cuenta al momento de evaluar la performance.

Qué dijo El Puma Rodríguez de la canción de Joaquín Levinton

El Puma Rodríguez protagonizó un insólito momento en Es mi sueño después de que Joaquín Levinton le tendiera una particular trampa durante el programa de El Trece. El cantante opinó sobre "Loco un poco" sin saber que se trataba de uno de los grandes éxitos de Turf, la banda de su compañero de jurado. Para completar la broma, además, le hicieron creer que la canción pertenecía a Jimena Barón.

La situación se produjo luego de la presentación de Leticia Brédice y el participante Ramiro Geiler, quienes interpretaron el reconocido tema frente al jurado encabezado por Guido Kaczka. Después de destacar algunos aspectos de la actuación, el Puma recibió una pregunta de Barón que terminó dejándolo expuesto.

La actriz quiso saber qué opinión le merecía específicamente la canción que habían elegido para la presentación. Sin conocer el verdadero origen del tema, Rodríguez comenzó a analizarlo y cuestionó sus características musicales.

"Ligerita, no se puede desarrollar mucho. Muy ligera. Es una canción ligera, no es una canción de peso, realmente, para desarrollar una voz", sentenció el cantante, quien incluso tarareó parte de la melodía para reforzar su devolución.

Lo que Rodríguez desconocía era que Levinton estaba sentado a su lado y era justamente uno de los autores e intérpretes del tema. Así, el jurado terminó opinando sobre una canción de Turf sin saber que estaba juzgando, indirectamente, el trabajo de su propio compañero.

     

 

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