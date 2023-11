La feliz noticia que recibió Carlos Monti tras la conmoción por la muerte de su esposa

Embed

"Le escribí a Carlos para darle el pésame y le pregunté por esta noticia. Me autorizó a contarla. No saben el sexo todavía porque Milagros está atravesando las primeras semanas de gestación. Por eso, no saben el sexo todavía. Los nombres que piensan son Catalina o Tomás", detalló.

Carlos y Silvia se casaron en 1981. En 22 años de matrimonio, el conductor y su esposa formaron una hermosa familia, tuvieron tres hijos: María Paz, Ignacio y Milagros, que siguió los pasos de su padre en el mundo del periodismo.

Carlos Monti se quebró en vivo al hablar de la dura enfermedad que padece su mujer: "Nos cambió la vida"

Fue a mediados de mayo de este año, cuando Pamela David analizaba junto a su equipo en Desayuno Americano (América TV) el valiente testimonio que Silvina Luna había dado en LAM mientras esperaba un trasplante de riñón al que nunca llegó, el periodista Carlos Monti compartió con la audiencia la dura enfermedad por la que debieron trasplantar a su esposa seis años atrás y cómo transcurrían los días en la familia desde ese entonces.

"Hace 6 años que trasplantaron de médula a mi mujer porque tenía leucemia", contó Monti frente a la mesa de Desayuno Americano y todo el estudio se enmudeció ante su relato.

Y tras explicar que luego del diagnóstico lograron llegar al trasplante, contó que "le trasplantaron la médula de mi cuñado Ignacio (su hermano)". "Al principio todo funcionó bien", aunque relató que la quimio fue dolorosa entre noviembre que le detectan la enfermedad hasta marzo que se le realizó el trasplante.

En tanto, luego relató al borde las lágrimas que el cuerpo de Silvia, su esposa, rechazó la médula trasplantada, por lo que desde entonces estaba con internación domiciliaria y una serie de tratamientos y cuidados de todo tipo.

Así, explicó que tres veces por semana su esposa concurría a Fundaleu a hacerse un tratamiento en el que le licuaban la sangre para limpiársela mas una batería de medicamentos y todas las prevenciones habidas y por haber. "Nos cambió la vida a todos", cerró entre lágrimas.