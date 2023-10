Jésica Cirio habló en La Peña de Morfi sobre el escándalo con Martín Insaurralde: "Esto es una pesadilla"

"Trabaja todo el día y nos encontrábamos a la noche, cenábamos, no vi nada ilegal", remarcó Cirio. Y agregó: "Yo me casé en el 2014 y mi vida siempre fue igual, no vivía una vida distinta de antes de casarme con él, siempre trabajé y vivía de esa manera".

"Siempre tuve la suerte de poder vivir bien gracias a mi trabajo y esfuerzo. Había viajes que hacía conmigo y otros por su laburo, esa era la información que me daba", continuó Jésica.

Y explicó: "Viví un ritmo de vida normal, el que viví siempre antes de conocerlo a él. Yo me bancaba mis viajes y mis cosas, sí teníamos gastos en común y eran los gastos que yo puedo pagar".

"Él tiene que hacerse responsable por sus cosas. El video y todo eso no es la vida que tenía conmigo, yo vivía mi vida y él la de él. Nunca vi una ilegalidad en lo que estaba haciendo él. No soy una investigadora, vivía mi vida", siguió Cirio.

Y sobre el supuesto acuerdo de divorcio por 20 millones de dólares, Cirio aclaró: "Es una barbaridad, es una cifra que nunca vi en mi vida, no sé por qué se instaló eso. Todo esto que estoy viviendo es una situación horrible".

"Se enojó y me bloqueó, no me dio explicaciones. Estoy destrozada, esto es una pesadilla", expresó Jésica sobre el último contacto que tuvo con Insaurralde tras la aparición de las polémicas fotos en el yate con Clérici.

Fernando Burlando despejó dudas del patrimonio de Jésica Cirio tras el escándalo con Martín Insaurralde

El viaje a puro lujo en Marbella, España, de Sofía Clérici y Martín Insaurralde, ex de Jésica Cirio, abrió una gran polémica y se convirtió en debate a nivel nacional y también tuvo repercusión en el plano judicial, con denuncias contra el político y la conductora.

En este sentido, Fernando Burlando, abogado de Jésica Cirio, habló del caso por primera vez en el programa en La última cena, El Nueve, y explicó que la conductora puede justificar su nivel de vida e ingresos.

“¿Quién en este país puede dudar que la herramienta de vida de Jesica Cirio fue la lucha y su trabajo? ¿Quién puede dudar que tiene una inteligencia diferente y que lo que ha hecho de su profesión es una transformación empresarial?”, se preguntó el letrado.

Y agregó: “Más de uno en Tribunales se van a asombrar cuando vean lo que ha trabajado Jesica antes de estar con Martín Insaurralde”.

“En ese matrimonio, la persona fuerte desde el punto de vista económico es Jesica Cirio. Su patrimonio viene de antes de conocerlo a Martín. Hay que ser considerado con la realidad, Cuando vean los números de Cirio van a decir ‘qué boludos fuimos’”, remarcó el abogado.

Y además negó que exista un acuerdo de separación millonario por el cual ella se habría quedado con 20 millones de dólares en una cuenta en Uruguay.

"Es totalmente falso. Me llaman de Uruguay que hay una Fiscalía especializada en temas de lavado que son particularmente meticuloso con este tema, les estoy pidiendo que se apuren, que me manden toda la información lo antes posible”, expresó Burlando.

“Hay cosas que no tienen un justificativo, es un verdadero error en este momento de la Argentina aunque le hayan regalado ese viaje, aunque lo haya sacado en un sorteo”, añadió sobre las imágenes de Insaurralde y Clérici a puro lujo en Europa.

“Ella (Cirio) tiene la tranquilidad de saber lo que hizo, esto es una cuestión formal. Cuando muchos vean lo que ha trabajado Jésica, cómo ha traducido su trabajo en dinero, muchos se van a sorprender”, finalizó Fernando Burlando.