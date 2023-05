Wanda Nara confesó en sus redes quién fue y es su primer gran amor

Súper instalada en Argentina, Wanda comparte el día a día de los chicos que decidieron plantar bandera aquí, sobe todo Valen, que entrena en las inferiores de River y la está rompiendo, siendo incluso compañero de Bastián Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson y Martín, flamante director técnico del millonario.

image.png

Separada de Mauro Icardi, por el momento, Wanda aprovecha sus días en la Argentina con sus hijos, Valentino y Constantino, también futbolistas, y lejos de sus hijas Francesca e Isabella argumentó que “como toda pareja separada, es un tiempo con cada uno y respeto lo acordado”.

EL PRIMER AMOR DE WANDA NARA.jfif

Un participante de MasterChef invitó a Wanda Nara a cenar a su casa: "Cuando termine..."

Emilio Falbo, uno de los concursantes que participa de la semana de repechaje en MasterChef (Telefe), tuvo un acercamiento a la conductora Wanda Nara y le hizo una invitación muy especial.

"Emilio, yo amo porque vos estás como en tu casa acá, caminás, vas, venís, te sobra tiempo. Te comiste un 'nija' (por los knishes de papa que cocinó)", le dijo Wanda al aspirante a cocinero. El jurado, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, se burlaron de la pronunciación de la empresaria y la cargaron con la palabra 'ninja'. "Un ninja son otros", dijo uno de los jurados.

Embed

Mientras el participante explicaba cómo preparó el plato, típico de la gastronomía judía, le contó al jurado que él le convidó a Wanda y no quiso. "No puedo, Emilio, no me dejan", dijo Wanda.

"Me hubiera encantado", agregó la conductora. "Bueno, te invito un día a casa, cuando termine el programa. Te invito a comer knishes en casa", expresó Emilio.

"Voy, ahí sí. El tiempo fuera de acá me lo administro como quiero, ¿puedo, no?", afirmó Wanda. "Sí, obvio, pero no tenés mucho tiempo", dijo Betular. "Bueno, pero una pasadita por lo de Emilio, voy", sostuvo.