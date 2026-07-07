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La madre de Alexis Mac Allister habló del vínculo especial de su hijo con Mohamed Salah, figura de Egipto

Silvina Riela, madre de Alexis Mac Allister, habló con Moria Casán en la previa del partido entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026.

7 jul 2026, 12:00
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La madre de Alexis Mac Allister habló del vínculo especial de su hijo con Mohamed Salah, figura de Egipto

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La madre de Alexis Mac Allister habló del vínculo especial de su hijo con Mohamed Salah, figura de Egipto

Silvina Riela, la madre del futbolista Alexis Mac Allister, sorprendió a Moria Casán con un sorpresivo dato en la previa al partido entre Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 que se disputó en Atlanta, Estados Unidos, y que fue victoria sobre el final para la Selección Argentina en una tremenda definición por 3 a 2.

“Te voy a ser sincera, no he mirado mucho. Normalmente miro y conozco a los rivales, pero esta vez no es el caso”, dijo este martes la madre del mediocampista en el programa de Moria Casán.

Luego, recordó el tiempo que su hijo compartió equipo con Mohamed Salah, figura y capitán de Egipto, en el Liverpool de Inglaterra, jugador que disputó 9 temporadas en ese club.

“Conozco muy bien a Mohamed Salah pero porque lo he vivido de nuestro lado, en el Liverpool lo admiramos mucho. Es un jugador muy profesional y bárbaro”, destacó la madre de Alexis Mac Allister en charla con La mañana con Moria (El Trece) a horas del gran partido.

Sobre el actual Mundial 2026, Silvina Riera reconoció acerca de las distancias entre los estadios: “Es muy distinto a Qatar porque ahí estábamos siempre en el mismo lugar. Acá nos movemos de un lado a otro y es bastante tedioso. Es una réplica de la Copa América, pero en una Copa del Mundo”.

Y remarcó sobre el ritmo de la competencia y los días de preparación y descanso que tienen los futbolistas entre partido y partido: “Los chicos tienen rutinas de recuperación y mucho descanso. La rutina continua es muy simple: entrenan, hacen sus comidas y descansan".

"Algunos están más rígidos que otros por el partido anterior, por eso seguro hay cambios, pero eso depende de cada jugador y de cada momento”, concluyó la madre del mediocampista argentino presente en Atlanta para alentar a su hijo y al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

     

 

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