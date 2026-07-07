La madre de Alexis Mac Allister habló del vínculo especial de su hijo con Mohamed Salah, figura de Egipto

Sobre el actual Mundial 2026, Silvina Riera reconoció acerca de las distancias entre los estadios: “Es muy distinto a Qatar porque ahí estábamos siempre en el mismo lugar. Acá nos movemos de un lado a otro y es bastante tedioso. Es una réplica de la Copa América, pero en una Copa del Mundo”.

Y remarcó sobre el ritmo de la competencia y los días de preparación y descanso que tienen los futbolistas entre partido y partido: “Los chicos tienen rutinas de recuperación y mucho descanso. La rutina continua es muy simple: entrenan, hacen sus comidas y descansan".

"Algunos están más rígidos que otros por el partido anterior, por eso seguro hay cambios, pero eso depende de cada jugador y de cada momento”, concluyó la madre del mediocampista argentino presente en Atlanta para alentar a su hijo y al equipo dirigido por Lionel Scaloni.