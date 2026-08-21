La filosa reacción de L-Gante tras el fuerte posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña: "Es más fácil..."

Ante la pregunta, L-Gante optó por una respuesta corta, aunque con un mensaje que rápidamente captó la atención. Sin involucrarse de lleno en la disputa ni tomar partido por ninguno de los protagonistas, el cantante expresó: “A través de un teclado siempre todo es más fácil, pero no lo vi”.

De esta manera, el artista respondió de forma políticamente correcta y prefirió no avanzar demasiado sobre el fuerte enfrentamiento que protagonizaron Mauro Icardi y Benjamín Vicuña. A pesar de la brevedad de su declaración, la frase dejó entrever su postura sobre los cruces que tienen lugar detrás de una pantalla.

La respuesta de L-Gante cobra especial relevancia por su propio historial con Icardi. Durante su relación con Wanda Nara, ambos mantuvieron algunos enfrentamientos públicos que tuvieron como escenario principal las redes sociales.

En aquel momento, el vínculo sentimental entre el cantante y la empresaria generó una fuerte repercusión mediática y también derivó en distintos intercambios con el entonces delantero del Galatasaray. Incluso, algunos de esos cruces se produjeron cuando la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi todavía atravesaba su etapa de separación.

Por eso, aunque esta vez L-Gante decidió no involucrarse directamente en la polémica, sus palabras no pasaron desapercibidas. Con una respuesta medida y sin entrar en detalles, el cantante se refirió al conflicto que volvió a poner a Mauro Icardi en el centro de la escena y evitó sumar más combustible a una disputa que continúa generando repercusiones.

Cuál fue el feroz ataque virtual de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña

El conflicto entre Mauro Icardi, la China Suárez y Benjamín Vicuña sumó un nuevo episodio durante el Día del Niño. En esta oportunidad, el futbolista salió al cruce del actor chileno luego de que hablara en PH, Podemos Hablar (Telefe) sobre cuánto extraña a sus hijos, Magnolia y Amancio.

Tras escuchar las declaraciones de Vicuña, Icardi recurrió a sus historias de Instagram y publicó un extenso mensaje en el que cuestionó su relación con los pequeños. Desde el comienzo, el delantero dejó en claro que no estaba de acuerdo con el relato del actor: "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...".

En esa misma línea, Mauro Icardi puso en duda que exista un impedimento para que Vicuña mantenga contacto con sus hijos y sostuvo: "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda "robarte" el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos".

Pero el futbolista fue todavía más contundente y agregó: "¡¡Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!!".

Luego, hizo referencia al tiempo que lleva en Argentina junto a los chicos y expuso sus propios números sobre los encuentros entre el actor y sus hijos. "Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días", afirmó.

Además, apuntó contra la exposición televisiva de Benjamín Vicuña y cuestionó la diferencia entre sus declaraciones públicas y lo que, según él, ocurre en la realidad: "Después, frente a las cámaras, el discurso es otro. Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película".

Finalmente, Icardi cerró su descargo con ironía y volvió a cuestionar la presencia mediática del actor: "Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. ¿¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete?? ¡¡Van por mal camino!! ¡Buenas noches! Feliz Día del Niño!".

Después, el futbolista publicó otra historia con una fotografía de un baño y tres emojis riéndose. El gesto fue relacionado con una antigua acusación de la China Suárez contra Vicuña, cuando había escrito: "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones".

Así, las declaraciones del actor sobre la distancia con sus hijos volvieron a encender la disputa y generaron una nueva respuesta pública de Mauro Icardi.