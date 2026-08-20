Yanina Latorre fulminó a La Reini luego de que la descalificara públicamente: "Maleducada y..."

En ese sentido, Latorre sostuvo: “Si me tomó el pelo para tomarme de pel... Si hay algo que no estoy es gagá, yo no tengo manera de juntarlos a ellos, ni sabía que trabajaban juntos ”.

El enfrentamiento no terminó allí. La conductora anticipó que esperaba conocer qué versión dará Gonet durante su participación en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff: “Ella me dice gagá para que yo le conteste, le diga. Vamos a saber qué dice en PH y el lunes le contesto ”. Luego aclaró el motivo de su enojo: “ Que te diga eso no está bueno porque me está tratando de tarada y yo estoy laburando ”.

Finalmente, Latorre volvió a apuntar contra la actitud de la influencer y recordó su conflictivo pasado televisivo: “Es una maleducada. Acordate todo lo que hizo con el exnovio (Homero Pettinato). Es una chica que genera ese tipo de contenido y agrede mucho a la gente”.

Qué dijo Diego Leuco sobre el romance con La Reini Gonet

Frente a las versiones de un posible romance con Sofía La Reini Gonet, Diego Leuco decidió hablar públicamente sobre su situación sentimental y aclarar qué hay realmente detrás del supuesto vínculo.

Durante una charla en Luzu al Atardecer (Luzu TV), “La Gurisa” aprovechó el tema para consultarle directamente por su presente amoroso y mencionar a La Reini en tono de broma: “¿Y hay tiempo para el amor? ¿Tiempo para que yo te diga, no sé, una Reini? ”. Leuco respondió sin dudar: “ No, no, justo esa no, pero sí, tengo tiempo también ”.

A partir de allí, el conductor explicó cómo maneja actualmente sus relaciones y sostuvo que, cuando existe un interés genuino, las personas siempre encuentran la manera de hacerse un lugar: “Me parece que cuando alguien te importa de verdad, el tiempo lo encontrás”. Y agregó: “Te adaptás un poco a la otra persona también, pero el tiempo lo encontrás”.

“Vi que se subió mucho lo del shippeo con la Reini. Como que se hypeó mucho. Pero no. En general, si yo hago algo muy público, es justamente porque es todo lo contrario a la verdad. ¿Entendés? ”, explicó, al referirse a las versiones que lo vincularon con Gonet.