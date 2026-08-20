Yanina Latorre fulminó a La Reini luego de que la descalificara públicamente: "Maleducada y..."

Yanina Latorre cruzó a Sofía Gonet luego de que la influencer desmintiera haberle contado que estaba iniciando un vínculo con Diego Leuco y la descalificara públicamente.
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Yanina Latorre apuntó con dureza contra La Reini Gonet luego de que la influencer la descalificara por revelar una supuesta confesión sobre su vínculo con Diego Leuco.
Yanina Latorre cruzó a Sofía Gonet luego de que la influencer desmintiera haberle contado que estaba iniciando un vínculo con Diego Leuco y la descalificara públicamente.
A la salida de la grabación de PH: Podemos Hablar (Telefe), La Reini negó cualquier romance con el periodista y apuntó contra la conductora: “Debe andar gagá porque nunca dije eso”. La frase provocó la reacción inmediata de Latorre en SQP (América TV).
“Es la Reini en su máximo esplendor. No me molesta que me diga gagá, lo tomo de quién viene, ella misma dice que es mentirosa ”, respondió la panelista, en referencia a las declaraciones de Gonet sobre su costumbre de inventar historias cuando participa de programas de televisión.
Luego, la conductora fue todavía más dura y cuestionó la imagen que la influencer intenta construir: “Ella quiere ser una Wanda cool, pero vende humo”. Además, insistió en que la joven le había contado personalmente que estaba comenzando algo con Leuco y descartó haber entendido mal la conversación.
En ese sentido, Latorre sostuvo: “Si me tomó el pelo para tomarme de pel... Si hay algo que no estoy es gagá, yo no tengo manera de juntarlos a ellos, ni sabía que trabajaban juntos ”.
El enfrentamiento no terminó allí. La conductora anticipó que esperaba conocer qué versión dará Gonet durante su participación en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff: “Ella me dice gagá para que yo le conteste, le diga. Vamos a saber qué dice en PH y el lunes le contesto ”. Luego aclaró el motivo de su enojo: “ Que te diga eso no está bueno porque me está tratando de tarada y yo estoy laburando ”.
Finalmente, Latorre volvió a apuntar contra la actitud de la influencer y recordó su conflictivo pasado televisivo: “Es una maleducada. Acordate todo lo que hizo con el exnovio (Homero Pettinato). Es una chica que genera ese tipo de contenido y agrede mucho a la gente”.
Frente a las versiones de un posible romance con Sofía La Reini Gonet, Diego Leuco decidió hablar públicamente sobre su situación sentimental y aclarar qué hay realmente detrás del supuesto vínculo.
Durante una charla en Luzu al Atardecer (Luzu TV), “La Gurisa” aprovechó el tema para consultarle directamente por su presente amoroso y mencionar a La Reini en tono de broma: “¿Y hay tiempo para el amor? ¿Tiempo para que yo te diga, no sé, una Reini? ”. Leuco respondió sin dudar: “ No, no, justo esa no, pero sí, tengo tiempo también ”.
A partir de allí, el conductor explicó cómo maneja actualmente sus relaciones y sostuvo que, cuando existe un interés genuino, las personas siempre encuentran la manera de hacerse un lugar: “Me parece que cuando alguien te importa de verdad, el tiempo lo encontrás”. Y agregó: “Te adaptás un poco a la otra persona también, pero el tiempo lo encontrás”.
“Vi que se subió mucho lo del shippeo con la Reini. Como que se hypeó mucho. Pero no. En general, si yo hago algo muy público, es justamente porque es todo lo contrario a la verdad. ¿Entendés? ”, explicó, al referirse a las versiones que lo vincularon con Gonet.