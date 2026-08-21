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Revelan hace cuánto tiempo Mauro Icardi no ve a sus hijas mientras está con la China Suárez en Argentina

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló en LAM y confirmó hace cuánto Mauro Icardi no ve a sus hijas y si mantiene contacto a diario con ellas.

21 ago 2026, 08:40
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Revelan hace cuánto tiempo Mauro Icardi no ve a sus hijas mientras está con la China Suárez en Argentina

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sin llegar a un punto final y parece estar cada vez más tensa la situación entre las partes.

En una entrevista con el programa LAM (América Tv), Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, se refirió a cuándo fue la última vez que el futbolista vio a sus hijas durante sus días en la Argentina.

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La letrada fue consultada si Mauro está bloqueado del celular de las nenas y ahí explicó que él puede mantener comunicación con las niñas a diario vía celular.

"Mauro Icardi, a través de la licenciada Mattera, tiene un chat que habla todos los días. Mattera está para supervisar que no haya agresiones y demás", comentó la abogada.

"O sea que es mentira que Wanda pidió que Icardi no tuviera contacto con las chicas", le preguntó la periodista Pilar Smith. Y Ana Rosenfeld aclaró: "Lo pedimos pero dijimos que el contacto lo tenían que restablecer una vez que se hicieran las pericias del caso porque las nenas no volvieron bien de Italia".

"¿Se ven con Mauro las nenas?", indagó Ángel de Brito. Y la abogada soltó una sorpresiva revelación: "Se veían hasta el último día que fue el 8 o 9 de julio".

"Hace un mes que no ve a las nenas. ¿Por que no quiere o porque no lo habilitan?", repreguntó el conductor. Y la abogada comentó sobre la situación: "Hablan, hay conversaciones. Él jurídicamente nunca pidió ver a las nenas".

Qué dijo Ana Rosenfeld del duro posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

Ana Rosenfeld se refirió también al testimonio de Benjamín Vicuña en el ciclo PH, Podemos Hablar que derivó en un durísimo posteo de Mauro Icardi contra el actor desde las redes.

"Vicuña no está asustado, lo que tiene es que es un hombre que no pertenece a este tipo de peleas mediáticas, está en lo suyo. Yo hablé una sola vez con él", observó.

"A mí lo que no me gustó es el posteo que hizo Icardi metiéndose en una pelea que en tal caso si hay algo para decir lo tiene que decir la China", sentenció la letrada sobre la acttud del futbolista contra el ex de la China Suárez.

     

 

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