Revelan hace cuánto tiempo Mauro Icardi no ve a sus hijas mientras está con la China Suárez en Argentina

"O sea que es mentira que Wanda pidió que Icardi no tuviera contacto con las chicas", le preguntó la periodista Pilar Smith. Y Ana Rosenfeld aclaró: "Lo pedimos pero dijimos que el contacto lo tenían que restablecer una vez que se hicieran las pericias del caso porque las nenas no volvieron bien de Italia".

"¿Se ven con Mauro las nenas?", indagó Ángel de Brito. Y la abogada soltó una sorpresiva revelación: "Se veían hasta el último día que fue el 8 o 9 de julio".

"Hace un mes que no ve a las nenas. ¿Por que no quiere o porque no lo habilitan?", repreguntó el conductor. Y la abogada comentó sobre la situación: "Hablan, hay conversaciones. Él jurídicamente nunca pidió ver a las nenas".

Qué dijo Ana Rosenfeld del duro posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

Ana Rosenfeld se refirió también al testimonio de Benjamín Vicuña en el ciclo PH, Podemos Hablar que derivó en un durísimo posteo de Mauro Icardi contra el actor desde las redes.

"Vicuña no está asustado, lo que tiene es que es un hombre que no pertenece a este tipo de peleas mediáticas, está en lo suyo. Yo hablé una sola vez con él", observó.

"A mí lo que no me gustó es el posteo que hizo Icardi metiéndose en una pelea que en tal caso si hay algo para decir lo tiene que decir la China", sentenció la letrada sobre la acttud del futbolista contra el ex de la China Suárez.