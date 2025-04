Georgina Barbarossa habló del enojo de Wanda Nara con su programa y reveló si banca a Mauro Icardi

"Siente que no la defienden en tu programa...", le marcó Lussich sobre el enojo que mantendría Wanda con la conductora y su panel.

A lo que Barbarossa expresó: "Al contrario, Nancy (Pazos) sale a defenderla con los botines de punta. Yo siento que no tengo que defender, que tanto Icardi como Wanda son dos personas grandes".

Y dejó en claro: "A mí lo único que me preocupa de ese matrimonio son los chicos, me pongo en el papel de madre y abuela. Después lo que hagan ellos me da igual y me encanta porque nos da rating a todos".

Sobre la negativa de Wanda de hablar con Barbarossa para su programa, la conductora comentó: "Debe estar harta de que todo el mundo le haga preguntas pero ella hace pública su vida. Me gustaría hablar con ella, obvio, es una figura del canal".

Mauro Icardi publicó una foto con la China Suárez y lanzó una indirecta explosiva para Wanda Nara

Las declaraciones de amor entre Mauro Icardi y la China Suárez en las redes sociales están presentes todo el tiempo y, en las últimas horas, el delantero del Galatasaray compartió una foto con la actriz y lanzó una picante indirecta para Wanda Nara.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una imagen de la ex Casi Ángeles en su casa y le agregó dos emojis, uno de una carita con ojitos de corazón y otro de una mariposa.

Además, Icardi subió una selfie con su novia y expresó enamorado y filoso a la vez: "Con la de mis sueños".

En la foto, los dos están mirando a cámara y la China, además, lanza un beso. En el fondo de la imagen también se ve "la casa de los sueños de Wanda".