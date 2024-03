La firme aclaración de Mario Massaccesi sobre que sería el nuevo conductor de Cuestión de Peso: "No creo que..."

Además, Pía adelantó quién podría llegar a ser el conductor. "Está en el podio para quedar como el conductor del ciclo el señor Mario Massaccesi", afirmó al aire en el programa que conduce Yanina Latorre.

Finalmente, confirmó cual sería la estrategia de El Trece para lograr captar a la audiencia. "Este Cuestión de Peso apuesta un poco a lo que apuesta El Trece, a que el vínculo de familia esté presente. ¿Quiénes podrían acompañar a Massaccesi? Alberto Cormillot con el hijo, la hija del hijo, la mujer y Sergio Verón", indicó.

"Serán 10 participantes, calculamos que para abril", dijo Pía Shaw cerrando los detalles de la información sobre el regreso de Cuestión de Peso.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Mario Massaccesi negó que haya recibido la propuesta para conducir el reality y también señaló que no lo haria en el caso de que lo convoquen.

"Nadie habló conmigo y dudo que sea una posibilidad. Estoy muy bien en TN Central y en Sintesis. Nadie habló conmigo aún. Y tampoco aceptaría, estoy muy bien, muy comodo y con linda gente haciendo ambos programas. Por eso no creo que sea posible ni que ni siquiera esté entre los candidatos", indicó el periodista y conductor.

Cuestión de peso

El drama de Luisito de Cuestión de Peso: con 240 kilos, teme por su vida

Luis Zerda, conocido como Luisito de Cuestión de Peso, estuvo en A La Barbarossa (Telefe), junto a Georgina Barbarossa y relató el duro drama que vive a raíz de una depresión.

El joven de 36 años sufre obesidad crónica y si bien logró anteriormente bajar de peso, nuevamente aumentó varios kilos a raíz de un fuerte cuadro depresivo y ahora teme por su vida.

"Armaba mi entorno en base a la comida. Me levantaba, me traían la comida, cocinaba. Ni bien terminaba de comer, me iba a acostar otra vez. Era sistemático", dijo Luisito al hablar sobre el principio de la depresión que sufrió.

Luego confesó: "No me daba cuenta que me estaba matando, me estaba matando en vida. Me estaba muriendo y no sabía cómo pedir ayuda".

"Después te agarra remordimiento. Uno está contento, come; uno está triste, come. Nosotros en nuestro gran peso no sabemos diferenciar. Uno está enojado ¿Y qué hace? Se desquita con lo que tiene, nosotros con la comida. Estamos contentos ¿Qué hacemos? Vamos y comemos, no sabemos diferenciar eso", indicó.