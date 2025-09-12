A24.com

La firme aclaración de Priscila Crivocapich tras las versiones de casamiento con Roberto García Moritán por su posteo

A horas de viralizarse la postal que compartió en una prueba de vestido en un exclusivo atelier porteño, Priscila Crivocapich habló en exclusiva con PrimiciasYa y reveló si ya hay planes de boda con Roberto García Moritán.

por Gabriela Bentolila | 12 sept 2025, 15:25
Cuando apenas pasaron unas pocas horas de la viralización de una misteriosa imagen compartida por Priscila Crivocapich desde sus redes sociales probándose un misterioso vestido, lo que inmediatamente desató especulaciones de posible casamiento con su actual pareja, el ex de Carolina Pampita Ardohain, Roberto García Moritán, la periodista de Telefe aclaró los tantos.

Lo cierto es que en la Instagram Storie en cuestión publicada por la propia modelo y periodista del canal de las pelotas, podía vérsela en medio de una prueba de un vestido en el exclusivo atelier de Joti Harriague en la zona de Recoleta, que fue garabateado en color blanco para que no se viese absolutamente nada lo que justamente llamó la atención y disparó todo tipo de elucubraciones.

Y como a la sugestiva imagen le agregó el mensaje "En proceso", muchos comenzaron a especular con un posible casamiento de la morocha con García Moritán, algo que no sería extraño si se tiene en cuenta que el empresario gastronómico le propuso matrimonio a Pampita cuando apenas llevaban unos pocos meses de novios.

Frente a esta situación, PrimiciasYa habló en exclusiva con Priscila Crivocapich quien, frente a la consulta directa de si su visita a aquel atelier estuvo relacionada con su noviazgo con el empresario gastronómico y un inminente plan de boda, fue más que clara.

"Fui porque tengo una gala la semana próxima, y también los Martín Fierro", aclaró la periodista al tiempo que detalló que el próximo 29 de septiembre estará trabajando "por tercer año en la alfombra roja" de la fiesta más importante de la industria de la televisión que nuevamente transmitirá Telefe desde el hotel Hilton de Puerto Madero.

Es así que la modelo y periodista también aprovechó para hacer saber que esa noche la verán sola debido a que estará trabajando, si bien dejó en claro que su relación con García Moritán marcha viento en popa aunque por el momento no haya planes de compromiso o casamiento.

Quién es Priscila Crivocapich, la nueva novia de Roberto García Moritán

Priscila Crivocapich es una modelo, periodista deportiva y conductora argentina nacida en Neuquén el 1 de mayo de 1983. Ha trabajado como modelo en pasarelas de Buenos Aires, Milán, Roma y Nueva York, protagonizado producciones fotográficas nacionales e internacionales, y ha sido imagen de campañas publicitarias importantes.

Actualmente se destaca más en su carrera como periodista deportiva y conductora de televisión, trabajando en Telefe y afiliada a la agencia de modelos Multitalent.

Priscila Crivocapich es conocida también por su vida privada donde se destacó este año como la nueva novia de Roberto García Moritán, empresario y ex esposo de Carolina Pampita Ardohain. Tiene 42 años, vive en Buenos Aires desde los 18, y ha pasado por varias relaciones públicas y controversias, como un reclamo económico hacia una ex pareja basquetbolista. Además, ha sido ligada a otras figuras conocidas del espectáculo.

Cómo nació la relación entre Roberto García Moritán y Prisicila Crivocapich

La relación entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich comenzó tras la escandalosa separación del empresario con Pampita. En tanto, el exministro porteño confirmó públicamente su romance con Priscila en junio de 2025, describiendo en un primer momento que estaban conociéndose y que el proceso lleva tiempo.

Asimismo, comentó que siendo adultos con muchas responsabilidades e historia, preferían tomarse las cosas con calma y sin apurarse. El economista también expresó que casi había pasado un año desde su separación antes de volver a estar en pareja. Claro que los meses pasaron y al día de hoy se los ve felices y super enamorados, por lo que es una relación absolutamente consolidada.

Además, Roberto hizo la presentación de Priscila ante su hija Ana en una ocasión especial, lo que da cuenta de un vínculo serio y significativo.

     

 

