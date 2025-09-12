La firme aclaración de Priscila Crivocapich tras las versiones de casamiento con Roberto García Moritán por su posteo

Frente a esta situación, PrimiciasYa habló en exclusiva con Priscila Crivocapich quien, frente a la consulta directa de si su visita a aquel atelier estuvo relacionada con su noviazgo con el empresario gastronómico y un inminente plan de boda, fue más que clara.

"Fui porque tengo una gala la semana próxima, y también los Martín Fierro", aclaró la periodista al tiempo que detalló que el próximo 29 de septiembre estará trabajando "por tercer año en la alfombra roja" de la fiesta más importante de la industria de la televisión que nuevamente transmitirá Telefe desde el hotel Hilton de Puerto Madero.

Es así que la modelo y periodista también aprovechó para hacer saber que esa noche la verán sola debido a que estará trabajando, si bien dejó en claro que su relación con García Moritán marcha viento en popa aunque por el momento no haya planes de compromiso o casamiento.

Moritán Crivocapich 1.png

Quién es Priscila Crivocapich, la nueva novia de Roberto García Moritán

Priscila Crivocapich es una modelo, periodista deportiva y conductora argentina nacida en Neuquén el 1 de mayo de 1983. Ha trabajado como modelo en pasarelas de Buenos Aires, Milán, Roma y Nueva York, protagonizado producciones fotográficas nacionales e internacionales, y ha sido imagen de campañas publicitarias importantes.

Actualmente se destaca más en su carrera como periodista deportiva y conductora de televisión, trabajando en Telefe y afiliada a la agencia de modelos Multitalent.

Priscila Crivocapich es conocida también por su vida privada donde se destacó este año como la nueva novia de Roberto García Moritán, empresario y ex esposo de Carolina Pampita Ardohain. Tiene 42 años, vive en Buenos Aires desde los 18, y ha pasado por varias relaciones públicas y controversias, como un reclamo económico hacia una ex pareja basquetbolista. Además, ha sido ligada a otras figuras conocidas del espectáculo.

roberto garcia moritan y priscila.jpg

Cómo nació la relación entre Roberto García Moritán y Prisicila Crivocapich

La relación entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich comenzó tras la escandalosa separación del empresario con Pampita. En tanto, el exministro porteño confirmó públicamente su romance con Priscila en junio de 2025, describiendo en un primer momento que estaban conociéndose y que el proceso lleva tiempo.

Asimismo, comentó que siendo adultos con muchas responsabilidades e historia, preferían tomarse las cosas con calma y sin apurarse. El economista también expresó que casi había pasado un año desde su separación antes de volver a estar en pareja. Claro que los meses pasaron y al día de hoy se los ve felices y super enamorados, por lo que es una relación absolutamente consolidada.

Roberto García Moritan, Priscila Crivocapich y Ana García Moritan

Además, Roberto hizo la presentación de Priscila ante su hija Ana en una ocasión especial, lo que da cuenta de un vínculo serio y significativo.