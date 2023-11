La firme decisión de Miriam Lanzoni tras enterarse que Alejandro Fantino será papá

Embed

Este martes, en una nota con Socios del espectáculo, la actriz Miriam Lanzoni reveló que, apenas se enteró de la noticia se comunicó con su ex pareja. "Le mandé un mensaje. A mí me pareció hermosa la noticia, bah, es una noticia preciosa...", precisó.

En el ciclo de El Trece el consultaron si también se contactó con la modelo. “No, porque no tengo su número, no la conozco”, respondió la invitada.

Miriam indicó que no le escapa a hablar de Fantino porque "es parte de mi historia y de mi vida". "Es una persona que yo voy a querer siempre, esté con quién esté", remarcó.

Por último, la actriz dijo que entiende si Coni prefiere no tener contacto con ella. "Es respetable si su actual mujer no tiene ganas de hablar de mí, ni tener un vínculo, no tiene por qué hacerlo. Me parece que hay que respetar porque es el terreno de él, de su familia”, cerró.

La estrambótica lista de nombres que Alejandro Fantino pensó para su hijo que tendrá con Coni Mosqueira

Después de que Alejandro Fantino y Coni Mosqueira anunciaran que están esperando su primer hijo, el conductor reveló en LAM (América TV) la extravagante lista de nombres que pensó para el bebé.

“Ella está embarazada de tres meses y algo, y nos enteramos al mes”, le contó al cronista Santiago Sposato. “Me enteré una noche que había ido a hacer una nota a La Nación y cuando llegué a casa, Coni se había hecho el test y me lo dio y me largué a llorar. Ya no lloro porque ya me lloré todo. Es algo tan groso…”, detalló.

Más adelante, Fantino reveló el sexo del bebé y dijo que será varón. Acto seguido, el cronista le preguntó si ya tenían pensando el nombre y el periodista le respondió: "Coni ya me rebotó varios".

Ahí, el licenciado en Filosofía lanzó la lista de nombres que había pensado para su hijo: "Áyax, Diómedes, Aquiles, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito… ¡Nah! Yo quería Juan Román pero ¿era muy termo, no?”.