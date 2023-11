Alejandro Fantino y Coni Mosqueira hicieron un importante anuncio: "Estamos..."

Embed

Acto seguido, se puso de pie y le dio un beso en la panza a su esposa mientras todos sus compañeros se reían y lo aplaudían por la noticia. “Confirmadísimo, 13 semanas. Feliz”, afirmó la modelo.

Luego de dar el anuncio al aire, Coni también recurrió a sus redes sociales y escribió: "Nunca imaginamos sentir tanta felicidad, te amamos bebito hermoso. Te esperamos con todo el amor del mundo. Gracias vida, gracias universo, gracias Dios, por permitirnos transitar este proyecto tan sublime".

Alejandro Fantino y Coni van a ser papás - Posteo Insta

Tronco blanqueó el verdadero motivo detrás de su feroz pelea con Alejandro Fantino

Esta semana se vivió un momento de tensión al aire en Multiverso Fantino, el programa de Alejandro Fantino en su canal de streaming, Neura. En medio de una discusión por la realidad económica del país, el columnista Sergio "Tronco" Figliuolo se cruzó con el conductor.

En una nota con Socios del espectáculo, el panelista explicó que lo que desencadenó su reacción fue un cúmulo de situaciones personales que lo vienen aquejando.

“Venía muy cargado con cosas que le están pasando a mi familia, a mis viejos, a mi hermana, al país obviamente. En un solo día recibí siete malas noticias... más el quilombo que tenemos todos los días en Neura”, contó.

"Tronco" aclaró que mantiene una relación muy cercana con Fantino. “Siempre discutimos así, porque hacemos un show y nos divertimos. Tenemos la suficiente confianza para decirnos cualquier pelotudez. A Ale lo conozco hace más de 20 años, ni siquiera somos hermanos, somos una categoría más”, remarcó.

Por último, el columnista reconoció que la situación se le fue de las manos. "Se me saltó la térmica. Rompí la pantalla porque la cerré mal... Me fui a la m... Y me pasó algo... Me fui a negro, no ves, estaba todo nublado”, cerró.