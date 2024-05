La firme opinión de Julieta Poggio sobre la foto que subió la China Suárez de Marcos Ginocchio: "No daba"

Y agregó contundente: “Son amigos”. "Viste que ella siempre muestra fotos con él, dice que son amigos y lo publica en redes, pero Marcos nunca la muestra a ella en sus redes, y siento que un poco te pasaba a vos eso que quizás tampoco te mostraba tanto, ¿creés que se puede estar repitiendo un poco esa historia?", le preguntó el notero del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“No, no, él es así. Él es muy perfil bajo. Lo digo yo, pero la gente lo conoce”, remarcó Poggio.

Días atrás, la actriz de El hilo rojo subió una foto a sus historias de Instagram del ex Gran Hermano y la borró inmediatamente. Luego, Suárez hizo un descargo ante los rumores de romance con Ginocchio y defendió la amistad entre el hombre y la mujer.

Embed

El sorpresivo video de Marcos Ginocchio tras la foto íntima que compartió la China Suárez

El fin de semana generó un gran revuelo una imagen que subió la China Suárez a Instagram donde mostraba a Marcos Ginocchio durmiendo en la cama. "Parece que no sale", expresó mencionando al Primo en la publicación.

Luego de los comentarios que generó esa historia de la actriz y cantante, decidió borrarlo y horas más tarde hizo una tajante aclaración sobre esto al despejar cualquier tipo de rumor de romance entre los dos.

marcos_china suárez.jpg

“Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean AMIGOS”, escribió la China Suárez desde su cuenta oficial de Instagram.

Y agregó con la imagen de un mar de fondo: “Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz de gente así”.

china suárez_historia.jpg

En este sentido, el ganador de Gran Hermano 2022 compartió tiempo después un video desde su cuenta de Instagram donde se lo ve tocando el piano, en medio del revuelo que había generado la foto que subió Suárez, y fue ella quien registró esa imagen al escucharse su voz detrás.

Marcos se aferra a la música y compartió un lindo momento de tranquilidad con sus fans virtuales ante el revuelo por la imagen que compartió su amiga la China.