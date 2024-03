La firme reacción de Julieta Poggio al referirse sobre los rumores de una tremenda pelea con Daniela Celis

Una seguidora notó eso y le peguntó a la actriz y bailarina por su vínculo con la morocha. "¿Estás alejada de Dani? Hace rato que no las veo juntas. Pd: te amo”, le escribió dicha fanática.

Julieta Poggio respondió la pregunta sin problemas en una historia en Instagram. “Estamos más unidas que nunca. Acabamos de cortar una video llamada, que hacemos una vez por semana para actualizarnos de todo y chismosear”, detalló.

En la publicación, Disney colgó una tierna imagen, donde está sujetando la mano de una de las gemelas de su amiga, dejando entrever que el amor sigue intacto.

Catalina Gorostidi destrozó a Julieta Poggio en Gran Hermano: "Careta"

Luego de que los exparticipantes de la edición anterior Daniela Celis y Thiago Medina ingresaran el lunes a Gran Hermano (Telefe) para un nuevo Congelados, la jugadora Catalina Gorostidi incineró a Julieta Poggio.

Resulta que Rosina Beltrán expresó que le gustaría que entre otra ex 'hermanita' de la edición pasada, Julieta. “Ahora solo nos falta conocer a Juli. Conocerla más, porque la conocimos a la entrada”, manifestó.

“A mí no me interesa conocerla”, disparó filosa la pediatra. Cabe recordar que Catalina volvió a entrar al reality a través del repechaje y cuando estuvo afuera tuvo la oportunidad de conocer a la actriz un poco más.

“Creo que a Juli y a Dani les escribí por privado”, dijo la uruguaya y agregó: "A mí me gusta porque eran un grupo sin maldad". "No te metas con Julieta, Catalina”, le contestó a Gorostidi. "Soy sincera, no soy careta”, se defendió la reingresante.

Acto seguido, Catalina le respondió y lanzó: “No la conocés. Yo sí. Y no me interesa conocerla”.