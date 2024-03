Catalina Gorostidi destrozó a Julieta Poggio en Gran Hermano: "Careta"

“A mí no me interesa conocerla”, disparó filosa la pediatra. Cabe recordar que Catalina volvió a entrar al reality a través del repechaje y cuando estuvo afuera tuvo la oportunidad de conocer a la actriz un poco más.

“Creo que a Juli y a Dani les escribí por privado”, dijo la uruguaya y agregó: "A mí me gusta porque eran un grupo sin maldad". "No te metas con Julieta, Catalina”, le contestó a Gorostidi. "Soy sincera, no soy careta”, se defendió la reingresante.

Acto seguido, Catalina le respondió y lanzó: “No la conocés. Yo sí. Y no me interesa conocerla”.

Gran Hermano: entraron un celular a la casa y los jugadores recibieron una dura advertencia

Anoche, en la gala de Gran Hermano, Emma Vich -el líder de esta semana- recibió una sorpresa en la casa de Gran Hermano. El participante pudo ir con dos compañeros a participar de un desafío por regalos de una famosa empresa de e-commerce.

El muchacho eligió a Furia y Martín Ku para realizar la prueba. En el SUM habían muchas cajas, algunas vacías y otras con premios. Los chicos tuvieron que revisar todas y encontrar las cajas con electrodomésticos.

Una consola de videojuegos, una computadora portátil y un teléfono fueron los premios que se llevaron. Furia encontró la consola, pero se la dio a Martín, ella se quedó con el celular, mientras que Emma, con la computadora.

Después del desafío, los chicos llevaron lo que habían ganado al living, donde estaban los demás participantes. Juliana Scaglione mostró el teléfono y todos quedaron asombrados ya que no tienen celular desde que entraron al reality.

Rosina no podía salir de su asombro. De hecho, la uruguaya quería encender del dispositivo. "Prendé eso, que quiero ver mi Instagram", asintió Furia.

Pese a la emoción de los chicos, Santiago del Moro les recordó que eso iba contra las reglas del programa, que se basan en el estricto aislamiento de los jugadores. Al ver que intentaban encender el teléfono, Gran Hermano les llamó la atención: "Dejen todo en el box de intercambio, muchas gracias".