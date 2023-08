La firme respuesta de Flor de la V a Andrea Rincón: "A ella le pasa otra cosa"

Fue allí cuando todo el equipo donde recordó las recientes visitas de figuras como Soledad Silveyra o Carmen Barbieri, donde nadie las maltrató destacó Pampito, así como le avisó a Rincón que no son "ni mafiosos, ni las violó nadie en este programa, ni maltrató nadie".

Flor de la V Andrea Rincón.jpg

Y mientras Karina Iavícoli apuntó de lleno hacia Jey Mammón, señalándolo como la persona que "le llenó la cabeza" a Andrea diciéndole "te van a meter el panel, a mí me lo hicieron", cuando en realidad fue él quien pidió las preguntas de los panelistas en su última visita a Intrusos para hablar de la denuncia de su ex novio menor de edad, Flor de la V fue categórica.

"Yo tengo la sensación que tiene que ver con algo personal que ella está atravesando, porque no puede ser que una persona tome esa actitud", dijo la conductora con una clara actitud compasiva. Al tiempo que dejó claro que "Nada justifica la violencia" de Rincón para con el programa.

Por último, Flor de la V concluyó haciendo saber: "Acá todos estamos trabajando, entonces siempre (priman) los buenos modos y la educación. Por eso yo quiero hablar de confusión. Vamos a suponer que hubo una confusión, entonces decís 'esto no fue lo que acordamos, me voy'... Pero los gritos y después ese descargo que no había visto cuando hablé con ella, me parece muchísimo porque nunca hubiera permitido si le hacemos una entrevista, que alguien le faltase el respeto".

Embed

"¿Estás chiflada?": Ángel de Brito apuntó contra Andrea Rincón tras exponer un chat con su producción

Este martes Ángel de Brito hizo un alto en el aire de su programa en la pantalla de América TV y se tomó unos minutos para responderle a Andrea Rincón que, tras suspender una entrevista con Intrusos, salió a tildar de "mafia" a la producción de LAM a través de una historia virtual.

"Andrea Rincón trata a LAM de mafiosos. Si te vas a meter en el tema de las carta documento, acá ya te perdés un juicio, no empieces a decir boludeces" disparó directo y sin medias tintas de Brito y compartió en pantalla la acusación de la ex GH, si bien dejó en claro: "No tiene la capacidad de escuchar. Igual le tengo aprecio, no tengo ningún problema con ella".

Lo cierto es que Rincón había subido a sus redes sociales la captura de chat con una exproductora de LAM, invitándola a participar de un mano a mano con Ángel, que ella jamás respondió. Pero le agregó, por lo visto molesta: "De esta es la mafia que hablo yo".

Storie ´´Angel de Brito responde a Andrea Rincón.jpeg

Ante esa Instagram Storie, Ángel de Brito fue directo: "¿Confundís una invitación con mafia? ¿Una nota que no fue con violación? Dejá de escribir boludeces y ubicate". Y agregó contundente: "Nunca contestó y eso habla más de ella que de la invitación. Los mensajes se contestan. Humildad a marzo, como dicen los compañeros de Intrusos. ¿Cuál es la mafia? ¿Que te inviten a un programa? ¿Estás chiflada, Rincón?".

Asimismo, el periodista sentenció: "Si compara un malentendido o la pelea con Intrusos con una violación, o compara una invitación a un programa con una mafia... es que realmente estás mal de la cabeza. Estás muy resentida con los programas".

Por último, y antes de continuar con el programa, de Brito cerró implacable: "Vino varias veces a LAM. No sé qué te pasa que estás hablando de mafia. Estás re tocada, querida. Ni siquiera tuvo el tupé de contestarle a una productora que la invita cuando te morías por tener fama, que está laburando de verdad... Que vaya a trabajar a la gorra y no a los programas. Pero vuelve al quilombo, que evidentemente es su esencia".