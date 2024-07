La firme respuesta de Santiago del Moro sobre la ausencia de Marcos en la final de Gran Hermano: "Es un..."

Embed

Mucho se especuló respecto a la posibilidad de una vista de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2023, al estudio o la casa para un encuentro con los finalistas. Sin embargo, eso no ocurrió y el salteño prefirió ver el programa desde su casa.

En una nota con PrimiciasYa, Santiago del Moro se refirió a la ausencia del ex GH. "Lo invitamos una vez para que viniera. Pero no lo queríamos atosigar con invitaciones porque no es su perfil, no es lo que le gusta", sostuvo.

"No es lo de él estar en un programa en vivo, ni tener un ida y vuelta. No lo tomé como que fue un mal agradecido. Tengo la mejor con él y le deseo lo mejor. Está todo bien con él", agregó.

Al finalizar, Santiago destacó que Marcos es transparente y se siente cómodo manteniendo un perfil bajo. "Es un excelente tipo. Es lo que vieron. Y la gente lo premió. Marcos no ganó la final pasada, la robó", cerró.

La polémica reacción de Furia cuando le entregaron el premio de Jugadora preferida en Gran Hermano

Este lunes, después de la super final de Gran Hermano (Telefe), el reality entregó los GH Awards. Los exparticipantes votaron en las distintas categorías y varios exjugadores se llevaron su reconocimiento.

Como era de esperar, Juliana 'Furia' Scaglione ganó el premio a Jugadora preferida, sin embargo, se mostró muy desagradecida y no lo quiso aceptar.

La tatuada, sentada desde su lugar, hizo montoncito con sus manos, se mordió el labio y la panelista Laura Ubfal se acercó a darle el galardón y le expresó: "En el fondo te quieren".

Enojada, se acercó hasta donde estaba el conductor Santiago del Moro y le devolvió la estatuilla. "¿No lo querés?", le preguntó el presentador. "Juliana, tendrías que ser agradecida con tus compañeros", dijo la analista Marisa Brel.

Luego, Furia se lo cedió a Del Moro y ella expresó unas palabras: "Cuando una tiene una actitud positiva, depende el modo, lo toman como negativa. Esto pasó durante todo el juego. ¿Por qué se lo doy al conductor el premio? Porque fue él que se bancó todo esto. Él me defendió a muerte un montón de veces, incluso cuando no tendría que haberme defendido".

¿Quiénes ganaron los otros premios? El primero que entregaron fue el de Mejor pareja. Bautista Mascia y Denisse González lo obtuvieron y compitieron contra Alan Simone y Sabrina Cortez, y Florencia Regidor y Nicolás Grosman.

Después fue el turno del Mejor beso y la estatuilla se la llevaron Sabrina y Rosina Beltrán. Furia y Emmanuel Vich, y Mauro D'Alessio y Catalina Gorostidi también participaron de la categoría.

El tercer premio que dieron fue el de Mejor baile y se lo llevó Darío Martínez Corti. Estuvieron en la terna Emmanuel, Coti Romero y Virginia Demo.

Por su parte, el premio a Mejor caída lo ganó Agostina Spinelli. En esa misma categoría participaron Virginia y Denisse. Luego, entregaron el premio a Mejor look. Emmanuel, Zoe Bogach, Flor Cabrera, Flor R., Denisse, Isabel De Negri y Furia también estuvieron nominados, pero el galardón lo obtuvo el finalista 'iconic'.

La estatuilla a Mejor llanto, en tanto, se la llevó Virginia. La comediante estuvo en la terna con Carla 'Chula' De Stefano, Emmanuel y Paloma Méndez. Luego, el Mejor momento emotivo lo ganó Martín Ku con la llegada del perrito Arturo. En esa misma categoría competían Williams López, Bautista y Lisandro Navarro.

Por último, el galardón a Mejor pelea la obtuvieron Federico 'Manzana' Farías y Furia. Otras de las peleas que participaron fueron la de Damián Moya y Catalina; Joel Ojeda y Lisandro; y Coti y Furia.