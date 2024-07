Gastón Trezeguet despidió en vivo a Cata del streaming de Gran Hermano

"Cata nos clavó para ir a All Access. Todas las semanas va a All Access y falta a su trabajo en Se Picó. Se puede ir dando por despedida automáticamente", afirmó Gastón Trezeguet.

Días atrás, Cata se ausentó en Se Picó y, según publico en un descargo en sus redes, fue porque fue suspendida por la producción de Telefe por un duro tuit.

"El domingo decidí no ir y poner ese tuit. Y hubo consecuencias: llamadas por teléfono, diciéndome que no podía asistir al debate del día lunes. Se estuvo diciendo que yo no iba porque cierta gente tenía una tribuna aparte. Yo no conozco la palabra envidia. Yo le deseo a todos que tengan trabajo y puedan disfrutarlo. Lo que les digo es que me pidieron que no vaya a la gala del lunes, al debate. Fue un castigo por no haber ido el domingo y haber dicho en un tuit que yo por mi salud mental no iba a asistir a la gala del domingo. Cuestión que fue un tuit demasiado polémico. Con lo cual, no me dejaron ir el lunes al debate y, como se habrán dado cuenta, tampoco pude ir a Se Pico, ni al streaming de Telefe", manifestó la ex GH en dicho descargo.

Catalina Gorostidi durísima contra Furia tras reiterar que necesitaba el premio de Gran Hermano: "Ponete a laburar"

Juliana Furia Scaglione apuntó contra sus ex compañeros de Gran Hermano ya que según ella le impidieron llegar a la final del reality y quedarse con el premio del reality.

"Realmente necesitaba ganar el dinero y lo voy a decir de verdad. Vieron cómo caliento el agua, cómo es mi casa, yo alquilo en un lugar que gracias a Dios es hermoso", indicó la tatuada en el streaming de Se Picó.

Y argumentó sobre su necesidad económica: "Pero yo alquilo, recién me pude comprar las cortinas y primer acolchado. La verdad, gracias por ser tan hdp, por mentir, porque realmente yo la estaba pasando mal".

Ahí fue fuerte contra sus excompañeros por haber perdido la posibilidad de llegar a la final del reality: "La pasé como el or.. y gracias a Gran Hermano hoy voy a tener todo lo lindo que se merece la gente buena".

"Soy buena, gracias por no dejarme ganar el premio y hacerme sentir una mier.. Pero no lo lograron, estoy llena de amor", cerró firme la polémica jugadora.

Al escucharla, Catalina Gorostidi le contestó muy picante a Furia desde su cuenta en X: "¿Sos la única que alquila? Ponete a laburar y ganarte la plata sola. Al juego ya lo perdiste y el premio también", lanzó contundente su ex compañera de la famosa casa.