La fogosa confesión íntima de Soledad Silveyra a sus 72 años: "Nunca me imaginé que..."

En tanto, acto seguido agregó pícara sobre cómo es volver a tener intimidad a esta edad: “Les recomiendo. Está bueno después de los 70 años volver a las tablas”.

Soledad Silveyra sexo a los 70 - captura Socios del espectáculo.jpg

Fue allí cuando Osvaldo Laport, su compañero de la pieza teatral que presentan en Buenos Aires, recordó un pasaje de Aurora, el personaje de Solita que tomó como propia: “Nunca me imaginé que el sexo era tan importante a esta altura de mi vida”.

Asimismo, Laport la incineró revelando que Silveyra y su pareja en breve ser irán “de luna de miel”, por lo que no tuvo más remedio que admitir que se irá de viaje durante un mes junto a Vázquez “Vamos al sur de Italia porque quiero conocer... Mis hijos lo tomaron muy bien, lo quieren mucho”, concluyó sonriente Solita.

Solita Silveyra confirmó quién es su nuevo amor: "A esta edad, ya estaba jubilada"

Allá por el mes de noviembre del año pasado, en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, dieron a conocer los primeros detalles del nuevo compañero de vida de Soledad Silveyra.

"Estamos en condiciones de afirmar, muy contentos, que la que se volvió a enamorar de José Vázquez, en Buzios, es la señora Solita Silveyra”, contó la panelista Nancy Duré en el programa. Lo cierto es que Solita, de 71 años por entonces, finalmente confirmó su romance con José Vázquez, empresario argentino residente en Buzios, a quien conoció durante sus últimas vacaciones en Brasil.

En charla con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz dio detalles del lindo presente sentimental que vive. "¡Me armaron un flor de lío! Porque Vázquez no es un hombre que esté acostumbrado a esto. Él vive hace cuarenta años en un paraíso, allá arriba, así que no estaba preparado para esta invasión de su vida privada”, comenzó Solita.

Soledad Silveyra

Y agregó: “¡Lo hacen pasar por rico y no es un hombre de plata! Por favor...Además yo soy todo lo contrario, pago todo a medias, en eso soy como las chicas”. “Vamos a ver qué pasa, porque se me asustó el hombre y tardó en volver a llamar. Yo dije: ‘¡Me lo hicieron perder!’. Pero estoy muy contenta. Porque, a esta edad, yo ya estaba jubilada", se sinceró sobre este amor que nació entre los dos.

Y añadió: "Desde que fui abuela es como que me encerré. El amor también me pasó malas jugadas, y buenas y muy buenas. Pero dije: ‘Ahora están mis nietos, la vida es ora cosa’. Y me cerré. Pero acá apareció una luz y vamos a ver si esa luz llega al final del túnel, que sería transitar el tiempo que tenemos con alegría”.

“Es un ser humano maravilloso, es la educación hecha hombre. Es contenedor, es amoroso. Así que bueno, vamos a ver...¡Ojalá que no me lo hayan asustado demasiado!”, destacó Soledad Silveyra sobre su pareja.