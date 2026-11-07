Natalia Oreiro recibió un importante premio y contará su emoción en un especial de Argentina de película

Natalia Oreiro vivió una noche especial en la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria, en reconocimiento a su carrera artística y su aporte al cine nacional.
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La actriz fue distinguida con el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este sábado, compartirá sus sensaciones en una edición especial de Argentina de película, por América TV.