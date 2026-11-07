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Natalia Oreiro recibió un importante premio y contará su emoción en un especial de Argentina de película

La actriz fue distinguida con el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este sábado, compartirá sus sensaciones en una edición especial de Argentina de película, por América TV.

7 nov 2026, 10:30
Natalia Oreiro recibió un importante premio y contará su emoción en un especial de Argentina de película

Natalia Oreiro recibió un importante premio y contará su emoción en un especial de Argentina de película

Natalia Oreiro recibió un importante premio y contará su emoción en un especial de Argentina de película

Natalia Oreiro recibió un importante premio y contará su emoción en un especial de Argentina de película

Natalia Oreiro vivió una noche especial en la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria, en reconocimiento a su carrera artística y su aporte al cine nacional.

El homenaje se realizó en el Teatro Colón de Mar del Plata, en una ceremonia cargada de emoción. La encargada de entregarle la distinción fue Lorena Muñoz, la directora que la acompañó en uno de los grandes desafíos de su carrera: interpretar a Gilda en Gilda, no me arrepiento de este amor.

El encuentro entre ambas sumó un significado especial a la premiación, que puso en primer plano el recorrido de Oreiro y su vínculo con el cine argentino.

Natalia Oreiro, en una entrevista exclusiva con Guido Zaffora

Tras recibir el reconocimiento, Natalia Oreiro conversó en exclusiva con Guido Zaffora sobre las emociones que le despertó este homenaje.

La entrevista podrá verse este sábado a las 22:00 por América TV, en Argentina de película, que presentará una edición especial dedicada al 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Será una oportunidad para escuchar en primera persona cómo vivió la actriz esta distinción y acompañar uno de los momentos destacados de su paso por el festival.

     

 

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