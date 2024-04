La foto en la intimidad que despierta rumores de romance entre Sabrina Rojas y Juan Martino

Karina Iavícoli contó que se contactó con Martino pero que no tuvo respuesta a su consulta. En tanto, desde el entorno del actor dieron a entender que algo ocurre entre ellos.

"Por el lado de Juan Martino me dicen que habría algo entre Sabrina y él. Sabrina me lo desmintió completamente pero cuando le mandé la foto no me contestó más", indicó la panelista del programa que conduce Flor de la V.

"Es muy parecida (a Rojas)", agregó Karina. Lo cierto es que llamó la atención la imagen que subió en sus historias de Instagram el propio Juan Martino en una situación relajada en el sillón de una casa, dando a entender de la buena onda entre los dos.

Ante el parecido físico a Sabrina Rojas, los rumores de romance entre los dos ya se instalaron.

Cabe recordar que Sabrina se separó a fines de 2023 del Tucu López tras dos años de noviazgo y hace poco contó que hasta lo borró de sus redes sociales.

¿Rojas y Martino están juntos?

juan martino sabrina rojas.jpg

El Tucu López hizo una letal declaración sobre su separación de Sabrina Rojas

El Tucu López habló en Intrusos, América Tv, de su separación de Sabrina Rojas y dio por terminada la historia. Además, aclaró que está soltero ante los rumores que la vinculaban a Haydée Codón, la vestuarista de la obra Sinvergüenzas de la que es protagonista.

“Nosotros ya terminamos, ya no somos más novios (sobre Rojas). Ella salió a hablar el otro día y dijo que vuelta de página y que no habla más de nuestro vínculo, y está muy bien, me parece bien”, indicó el actor.

"Yo le tengo mucho afecto, mucho cariño, como siempre, y siempre le digo que la he pasado muy bien con ella. Pero bueno, no coincidimos en cuestiones y se terminó. Yo estoy bien así”, remarcó el Tucu López.

Sobre su presente sentimental, el actor aclaró: “Estoy bien así, concentrado en mi laburo, soltero, tranquilo, en paz. No tengo ganas de conocer a nadie. No tengo ningún vínculo con nadie. No tengo nada con nadie, no salgo con nadie”.

Sobre los sentimientos que tiene para con su ex Sabrina Rojas, con quien terminó el noviazgo de más de dos años a fines de 2023, fue terminante: “Creo que ya no estoy más enamorado”.

Y en cuanto a los rumores que lo vinculaban a su compañera de trabajo en teatro Haydée Codón, el Tucu López aclaró: “Somos compañeros de laburo. Sólo salimos eventualmente a comer algo con todo el resto del elenco”.