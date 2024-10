La foto de Marina Calabró y Rolando Barbano en su romántico viaje por Londres

A principios de agosto, la primicia del viaje había sido comunicada por el panelista Pepe Ochoa, en LAM (América), quien contó que sería una “luna de miel” que duraría desde el 29 de septiembre hasta el 7 de octubre.

Así las cosas, tras la publicación de la foto, Pepe dio más detalles en su programa de streaming por Bondi Live y comentó: "Obvio pagó ella, el está viviendo de arriba. Es el macho mantenido de Marina".

"No puedo creer que me negaba el romance. A mi Barbano me odia, lo que no puedo entender es que se calentó con la conch... de Marina y perdió el eje. Ahora no entiende las criticas, no tiene humor....",agregó Yanina Latorre.

Rolando Barbano y Marina Calabró en Londres

El romántico intercambio de mensajes entre Marina Calabró y Rolando Barbano en las redes

Después de tantas idas y vueltas, entre rupturas e incómodos discursos en los Premios Martín Fierro de Radio, llegó la reconciliación entre Marina Calabró y Rolando Barbano. La pareja, hace unos días, se mostró a los besos en las playas de Brasil y ahora el periodista le declaró su amor a la comunicadora en las redes.

Calabró compartió en las últimas horas un video con distintas fotos de un look que usó en el noticiero de LN+ y Barbano le comentó: "Qué bomba sos, mi amor”.

Instantes después, la hermana de Iliana Calabró le respondió su mensaje y expresó muy enamorada: “Te amo, Rolando”. Luego, para sorpresa de varios seguidores, el periodista de Radio Mitre escribió: "Te amo, Marina".

Así, los tortolitos dejaron en claro que están juntos y pueden expresar sus sentimientos abiertamente.