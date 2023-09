La foto que Fátima Florez publicó por error de su intimidad con Javier Milei y luego borró

Así las cosas, tal parece que uno de esos encuentros quedó reflejado en una foto que compartió la actriz desde sus Instagram Stories aunque rápidamente la eliminó. Allí llegó a verse el acolchado de su cama con manchas húmedas y un brazo masculino, presumiblemente el de Milei.

Foto de Fátima Florez cama Milei.jpeg

Lo cierto es que no fue otra que Estefi Berardi quien llegó a ver la Instagram Story ni bien fue subida a la red y no dudó en hacer una captura, por lo que se hizo viral en cuestión de minutos.

“¿Qué sube? ¿Se confundió?” se preguntó pícara la influencer desde sus historias virtuales con la imagen en cuestión. Al tiempo que en una siguiente Story no dudó en hacer una encuesta virtual preguntando a sus seguidores "¿Es la mano de Javier Milei?" y aseguró: "Para mí es igual”, refiriéndose a la fotografía que claramente por error compartió por unos segundos Fátima Florez.

Encuesta Berardi por mano de Milei en cama de Fátima Florez.jpeg

Fátima Florez se sinceró sobre su intimidad con Javier Milei e hizo una importante confesión

A pocos días de haber confirmado su romance con Javier Milei, Fátima Florez realizó una nota con DDM (América) y se sinceró acerca de ciertas cuestiones sobre la intimidad de la pareja y el equilibro entre el amor y sus comprometidos trabajos.

“Quiero preservar un poco. Estamos muy bien y cuando uno está bien creo que eso se refleja en la cara, uno no puede evitar contar que está feliz y me parece que está bueno decirlo. Pero no mucho más que eso”, comenzó diciendo la actriz y humorista.

Tras su declaración, la conductora Mariana Fabbiani quiso indagar en la relación de la actriz con la política y le preguntó: “Cuando ves algo que no coincidís ¿tenés ese lugar para opinar con tu novio?".

Fátima Florez

“Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. Ni yo hablo del mío, ni él habla de suyo. Es el trabajo de él y yo no tendría porque meterme a opinar, me parece lo más sano. Para eso hay otra gente. Ustedes saben que yo soy una artista popular que me encanta el contacto con la gente, lo disfruto, después del teatro me quedo sacándome selfies y ahí está la verdad", confesó Fátima.

En ese sentido, Mariana reflexionó acerca de las posibles reacciones de su público ante su relación con la política y deslizó: “¿Te da miedo que a veces cuando un artista dice su inclinación política algunos están favor, otros no y podes perder cierto apoyo?”.

“Yo nunca hablé o tomé partido político por nadie. Hablo como Fátima artista y ciudadana que puedo dar una opinión. Pero nunca embanderándome, no es lo que me corresponde. Y en este caso estoy muy bien con una persona, enamorada y más allá del rol que esa persona ocupe”, aseguró la actriz.

Embed

“Nosotros nos hemos encontrado y en cada momento qué pasa nos sorprendemos más de la conexión espiritual y la química. Somos muy felices y no tengo mucho más para decir”, agregó.