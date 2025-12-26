Revelaron quién fue la persona clave que le salvó la vida a Christian Petersen en el volcán Lanín

En el último parte difundido, la familia llevó alivio al confirmar que el chef presenta una franca mejoría tras haber atravesado una descompensación multiorgánica. Actualmente permanece internado, estable y acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, mientras continúa con la recuperación.

comunicado Flia Petersen

Qué peligrosa sustancia habría consumido Christian Petersen en el Lanín

La grave descompensación cardíaca que sufrió Christian Petersen durante la excursión al volcán Lanín siguió sumando capítulos alarmantes luego de que, la semana pasada, trascendieran los resultados de los estudios toxicológicos realizados al chef. Esa información aportó un dato clave para comprender el dramático episodio que lo dejó al borde de la muerte.

Según se informó en el programa Tarde o Temprano (El Trece), la periodista Fernanda Iglesias aseguró al aire que los análisis "habían dado positivo para cocaína y MD", sustancias que podrían haber tenido una incidencia directa en el cuadro clínico que presentó el cocinero en plena travesía de alta exigencia física.

A partir de esa revelación, comenzaron a cobrar mayor sentido algunas señales previas que habían generado preocupación entre los guías de montaña. Antes del colapso, Petersen habría mostrado conductas erráticas y desorientadas, incompatibles con el esfuerzo extremo que implica el ascenso al Lanín.

Esos comportamientos, sumados al deterioro físico repentino, obligaron a interrumpir de urgencia la excursión y activar el protocolo de asistencia, lo que terminó siendo determinante para evitar un desenlace fatal.