Revelaron quién fue la persona clave que le salvó la vida a Christian Petersen en el volcán Lanín
Mientras Petersen permanece internado y su estado genera preocupación, comenzaron a circular todo tipo de versiones sobre lo ocurrido en la montaña. Hubo hermetismo, rumores y silencio, hasta que finalmente se conoció un dato clave que cambia por completo el relato del dramático episodio.
26 dic 2025, 10:00
La descompensación que sufrió Christian Petersen durante una excursión al volcán Lanín ocurrió hace más de diez días y desde entonces generó una fuerte conmoción. En ese lapso, el chef permaneció internado y su estado de salud fue seguido con extrema cautela, mientras crecían los rumores sobre lo que realmente había pasado en plena montaña.
Fue recién en el comunicado oficial que la familia decidió compartir durante Navidad cuando se despejó una de las principales incógnitas del caso: la persona que le salvó la vida a Petersen fue el guía de montaña contratado para la excursión, cuya rápida intervención permitió detectar a tiempo la gravedad del cuadro y activar el rescate médico.
Según explicaron desde el entorno del chef, en un primer momento la situación “parecía sencilla”, pero el guía realizó un diagnóstico certero en medio del ascenso y dispuso la inmediata derivación al Hospital de Junín. “Chris fue trasladado con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre”, detallaron.
A partir de ese episodio, el foco médico se centró en un cuadro preventivo cardiológico, que obligó a una atención intensiva y a extremar los cuidados. Con el correr de los días, la situación se complejizó y fue necesario trasladar a Petersen al Hospital de San Martín de los Andes.
En el último parte difundido, la familia llevó alivio al confirmar que el chef presenta una franca mejoría tras haber atravesado una descompensación multiorgánica. Actualmente permanece internado, estable y acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, mientras continúa con la recuperación.
Qué peligrosa sustancia habría consumido Christian Petersen en el Lanín
La grave descompensación cardíaca que sufrió Christian Petersen durante la excursión al volcán Lanín siguió sumando capítulos alarmantes luego de que, la semana pasada, trascendieran los resultados de los estudios toxicológicos realizados al chef. Esa información aportó un dato clave para comprender el dramático episodio que lo dejó al borde de la muerte.
Según se informó en el programa Tarde o Temprano (El Trece), la periodista Fernanda Iglesias aseguró al aire que los análisis "habían dado positivo para cocaína y MD", sustancias que podrían haber tenido una incidencia directa en el cuadro clínico que presentó el cocinero en plena travesía de alta exigencia física.
A partir de esa revelación, comenzaron a cobrar mayor sentido algunas señales previas que habían generado preocupación entre los guías de montaña. Antes del colapso, Petersen habría mostrado conductas erráticas y desorientadas, incompatibles con el esfuerzo extremo que implica el ascenso al Lanín.
Esos comportamientos, sumados al deterioro físico repentino, obligaron a interrumpir de urgencia la excursión y activar el protocolo de asistencia, lo que terminó siendo determinante para evitar un desenlace fatal.