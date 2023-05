La frase letal de Analía Franchín al dar su mirada sobre el polémico "detalle" en la estatua de Marcelo Gallardo

Mercedes Savall, la artista detrás de la escultura, habló en A24 tras la polémica. "Me pidieron específicamente que esa parte la exagere", explicó en Vivo el domingo.

En A la Barbarossa (Telefe) opinaron sobre la controversia que se generó en torno a la obra. Analía Franchín fue picante a la hora de dar su mirada sobre el trabajo de Savall.

"¡Qué bulto raro! Es muy redondo, es como una bola de fraile. ¿O es puro hu...?", lanzó la panelista. "Está muy marcado. No había necesidad de marcarlo tanto", acotó Pía Shaw.

Finalmente, Franchín señaló que en la apariencia física también hubo errores. "Sin ánimo de ofender a la escultora, cuando le va dando forma a la jeta, no se da cuenta de que no se parece a lo que quiere hacer. Se parece a Fernando Burlando", sentenció.

5820e11bef19d8b6fdb2e19ecfba3bc3_M.jpg Marcelo Gallardo tuvo su merecido homenaje. (Foto: NA)

Habló con A24 la escultora de la estatua de Marcelo Gallardo: "Me pidieron que exagere esa parte"

Este domingo, tras la inmensa viralización que tuvo un detalle en la ingle de la estatua del exdirector técnico de River, Marcelo Gallardo, habló en exclusiva con el programa de A24, Vivo el Domingo, la escultora, Mercedes Savall: "Me pidieron específicamente que esa parte la exagere, el comitente de la obra. Yo también me prendí en la moto porque me pareció que esta cosa butural del fútbol había que expresarla de alguna manera".

La artista, que también dio la primicia que venderá pequeñas réplicas de la estatua de 7 metros de altura, expresó que vio los memes y repercusiones que tuvo su obra. En este sentido, contó que el trabajo de confección "del muñeco" le llevó 4 años. " El 8 de diciembre del 2018 me llamó el doctor Carlos Trillo, que fue con quien había hecho la escultura de Labruna", recapituló. Se trata de un día antes de la gran final histórica y recordada por todos los hinchas que enfrentó al Millonario con Boca en Madrid.

"Me gustó poder haberle dado un plus al hincha de River. Exagerar algunas partes es una licencia artística, aunque yo se que en el ámbito académico seguro me estarán matando, ya que es polémico que en lo que es la escultura monumental haber exagerado alguna parte", añadió, contando cómo agregó elementos a su pieza artísitca para que el producto final sea el logrado.

Mercedes Savall demostró un amor innato por la escultura y el arte en general desde siempre. La artista comenzó a explorar su pasión en los talleres de reconocidos escultores locales. Su talento pronto llamó la atención y fue invitada a participar en diversas exposiciones y eventos artísticos. Con una dedicación incansable, perfeccionó su técnica y desarrolló un estilo propio que le valió reconocimiento en el mundo de las artes visuales.