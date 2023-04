La frase de Mica Viciconte sobre la decisión de Indiana de vivir con Fabián Cubero, que provocará la ira de Nicole Neumann

Esas declaraciones no cayeron nada bien en Nicole. "Mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas. No exponerlas, porque son menores", fue la reacción de la rubia, furiosa tras enterarse que Cubero había contado que Indiana estaba viviendo con él.

En una nota con Intrusos (América TV), Mica Viciconte defendió a su pareja con una frase contundente. "Es algo que ya había salido en los medios. Fabián no dijo nada nuevo", sostuvo.

"No tengo mucho que decir, hay algo que existe y que son los archivos... Quién habló, quién dijo, quien no dijo... y es algo que no tengo que aclarar", agregó.

Por último, Mica indicó que el ex jugador se guarda muchas cosas que le gustaría decir. "Fabián no habló. Te puedo asegurar que no habló", concluyó la panelista de Ariel en su salsa.

Fabián Cubero habló del quiebre en el vínculo de Indiana con su mamá, Nicole Neumann: "Está viviendo conmigo"

En una entrevistas con Revista Pronto, Fabián Cubero habló sobre el partido de despedida que jugará el próximo 6 de mayo en el Estadio Amalfitani. El ex jugador contó cómo se prepara para ese gran día.

"Me preparo con mucha emoción y ansiedad. Tengo satisfacción también porque tengo la posibilidad de poder tener mi partido despedida. El último partido despedida que se hizo en Vélez fue el de Chilavert, en 2004. Y no hubo más. Tuve la posibilidad de hacerlo antes pero por la pandemia se suspendió y ahora lo retomamos. Se me juntan muchas sensaciones porque me retiré en 2019 y recién ahora puedo encarar mi partido despedida", comentó.

En la nota, al ex futbolista le preguntaron por un tema picante: la relación entre Indiana con su mamá, Nicole Neumann. Cubero explicó que la joven decidió vivir con él y, por el momento, no tiene vínculo con su mamá. "Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", detalló.

"Por ahora, hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste", agregó.

Por último, Cubero reveló que Indiana empezó terapia. "Sí. Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya. La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia", cerró.