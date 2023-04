La tajante opinión de Geraldine Neumann sobre el conflicto de Nicole y su hija Indiana Cubero

"Como adoro a mi familia y la voy a cuidar siempre, y a mis sobrinas las amo, jamás hablaría de la intimidad de ellas. Todo lo que me provocó la situación me lo voy a guardar, y no considero que esté bien hablar de nadie mucho menos menor de edad", añadió la también cantante que aclaró además la buena onda que reina entre su hermana y su suegra, tras los rumores de mala relación entre ambas.

Previo a la nota con Gegé, Maite Peñoñori contó además una información de último momento con respecto a la futura esposa de Manu Urcera, quien parece que no sólo se lleva mal con su hija, sino también, con su madre.

"La abuela de las nenas, la mamá de Nicole, está peleada con Nicole y según contaron, a raíz de todo lo que pasó con Indiana, llamó a su nieta para saber cómo eran las cosas, y la nena le habría respondido que no tiene vínculo con la mamá y sólo la ve en la puerta del colegio", reveló la periodista sobre un nuevo capítulo que se comenzó a escribir en esta guerra familiar que parece no tener paz.

Mica Viciconte habló de la tensa relación entre Indiana Cubero y Nicole Neumann: "Yo trato de unir siempre"

La relación de Indiana Cubero y Nicole Neumann ya es sabido que no está en un buen momento. La joven decidió vivir en la casa de su papá, Fabián Cubero, por el tenso vínculo con su mamá.

"Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", expresó el ex jugador.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Fabián Cubero y Mica Viciconte opinaron del vínculo entre Indiana y Nicole. "Simplemente es una realidad que hoy está pasando, y lo que está pasando se está manejando íntimamente", sostuvo el ex futbolista.

"¿Mica es más copada? Si yo me pongo en el lugar de la joven, de Indiana, capaz que Mica es más divertida", consultó el notero de El Trece. "No, no. No pasa por un tema de ser más divertido o no. Pasa por generar un buen vínculo. Y ese vínculo, gracias a Dios, desde que me junté con Mica, está intacto con mis tres nenas", explicó Cubero.

Mica, en tanto, agregó: "Yo adoro a las tres nenas. No te puedo decir mucho. Yo trato de unir siempre. Hoy está Luca, que es el hermanito, y se llevan bárbaro. Yo estoy feliz de que esa unión esté, que sea la familia que yo también deseé. Está todo perfecto"

"¿Puede ser un factor Luca para que Indiana quiera estar más con la familia Cubero, hace ya tres meses?", retrucó el cronista. "Las tres (hijas de Fabián) aman a Luca por igual. Las tres lo aman", sentenció la panelista de Ariel en su salsa.