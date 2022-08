La frase picante de Ricardo García sobre Paco Amoroso, el novio de Adriana Aguirre

Embed

"¿Quién es? ¿Cómo te llama?", indagó la conductora. "Se llama Francisco, pero le digo Paquito o Paquirri", añadió Aguirre, que no pudo evitar sonrojarse por la situación.

Aunque, al principio, quiso jugar al misterio, la ex vedette terminó contando todo sobre el hombre en cuestión: "Es más chico que yo. Tiene 25 años... ¡y está fantástico! Es una experiencia nueva. Jamás estuve con alguien tan joven. Es la primera vez".

image.png

Ricardo García habló del romance de Adriana Aguirre y Paco Amoroso

En diálogo con PrimiciasYa, Ricardo García, que fue pareja de Adriana Aguirre durante 26 años, habló sobre el vínculo de la ex vedette con Paco Amoroso. "Yo me enteré por los medios. No sabía nada. No tenía la más mínima idea de esta historia", comentó.

El mediático deslizó que, tal vez, el joven está interesado en la sensual rubia solo por su fama. "No lo conozco. No tengo ni idea quién es. Creo que quiere prenderse del cul... de Adriana Aguirre, que es popular y la conoce todo el mundo", sostuvo.

image.png

García indicó que conoció a Paco cuando Adriana participó en uno de sus videos. "Lo vi una vez porque ella hizo un video con él, pero la verdad es que no conozco la rama del trapa. Lo he visto a L-Gante, sé que él es muy popular, pero a Paco no lo 'juno'", añadió.

El mediático explicó que mantiene una buena relación con su ex, pese a que ya están juntos. "Somos familia. Hablamos, nos vemos y nos acompañamos porque compartimos muchas cosas juntos", aseguró.

Por último, García mencionó que no evitó conversar con Adriana sobre su nuevo amor. "No me dijo nada al respecto y yo tampoco le pregunté porque no me parece preguntarle, que ella haga su vida y yo hago la mía", sentenció.

paco-amoroso-adriana-aguirre.jpg

Cómo se conocieron Adriana Aguirre y Paco Amoroso

Adriana Aguirre y Paco Amoroso se conocieron grabando el videoclip del tema "Paga Dios", que fue furor en las redes sociales. En ese material, la joven artista intentaba seducir a una "sugar mommy", interpretada por la ex vedette.

El joven artista es un referente del trap y la música urbana, dos géneros en ascenso. Junto a uno de sus colegas, Ca7riel, ha sacado temas como "Sabe", "Viuda negra", "En el after", entre otros hits.