Quién es Paco Amoroso, el trapero que enamoró a Adriana Aguirre 

La historia de amor entre Adriana Aguirre y Paco Amoroso nació en pleno set de grabación: el intérprete de "Paga Dios", tema del que el audiovisual fue protagonizado por la exvedette junto a Silvia Panal, quienes en el clip interpretaron a dos "sugar momy", término que hace referencia a las mujeres de avanzada edad que mantienen relaciones amorosas con personas mucho más jóvenes a las que les cubren todos sus gastos económicos.

Embed

“Estuve escuchando un teléfono que suena”, exclamó Pía Slapka, conductora de La tarde del Nueve (El Nueve), donde habló de su noviazgo con el joven artista, y quiso saber quién estaba llamado. Enseguida, la invitada se hizo cargo y dejó entrever que era un hombre quien estaba insistiendo en llamar: "No es Ricardo García... es otra persona".

"¿Quién es? ¿Cómo te llama?", indagó la conductora. "Se llama Francisco, pero le digo Paquito o Paquirri", añadió Aguirre, que no pudo evitar sonrojarse por la situación.

Aunque, al principio, quiso jugar al misterio, la ex vedette terminó contando todo sobre el hombre en cuestión: "Es más chico que yo. Tiene 25 años... ¡y está fantástico! Es una experiencia nueva. Jamás estuve con alguien tan joven. Es la primera vez".

Finalmente, la conductora retomó el desarrollo del programa. "Bueno Paquito, en un ratito, Adriana se libera. ¿Podés esperar?", manifestó. "¡Ya voy! ¡Ya voy", cerró la mediática.

image.png Captura del videoclip de Paco Amoroso.

Adriana Aguirre y Ricardo García, separación

En 2018 comenzó la crisis entre Adriana Aguirre y Ricardo García. Por ese entonces, la vedette escrachó a su ex pareja en la vía pública.

"ESCÁNDALO EN VÍA PÚBLICA. 'Sinvergüenza, vago y bueno para nada'. #AdrianaAguirre y #RicardoGarcía. Me cuentan que los incidentes se produjeron cuando ella le reclamaba la plata de un alquiler de local en común que él se habría patinado. Lo echó de la casa", informó el panelista a través de su perfil en la red social Twitter.

Luego, en "Todas las tardes", contó: "Ella lo insultó adelante de todo el mundo y le dijo 'sos un sinvergüenza, nunca aportaste nada, bueno para nada' Esto ocurrió en la calle Berutti, cerca de donde hasta hace unos días compartían el mismo techo. Hace tres días ella lo rajó. Al parecer él se despilfarró un alquiler de una confitería que tienen en común".

Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó tanto con Adriana Aguirre como Ricardo García y ambos prefirieron no hablar del tema. Lo que sí dejaron en claro es que no están juntos.

"Disculpa pero no es para mí el momento de hablar de esto, no haré declaraciones. No estamos atravesando un buen momento", dijo ella. Por su parte, él manifestó: "Gracias por la preocupación, pero no tengo nada para decir".