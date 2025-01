La fuerte advertencia de Chiara a sus compañeros en Gran Hermano 2024 tras la vuelta de Jenifer: "Voy a..."

“No tengo grupo, no tengo nada que me ate a nadie y voy a ir por todo, y me voy a enfrentar a todo lo que me tenga que enfrentar, como una mujer de 30 años que soy, con los ovarios bien puestos. Menos me voy a enfrentar por un chabón (Giuliano Vaschetto) con Jenifer, que también es tremenda mujer”, aseguró.

Y remarcó: “No me enfrentaría por un hombre con una mujer y menos con Jeni. Sí me voy a enfrentar por juego con el que me tenga que enfrentar. Por otro lado, no necesito que me defiendan, me sé defender sola”.

“Puedo ir contra todo y contra el que sea que venga conmigo, pero lo último que haría es una rivalidad entre Jeni y yo por un hombre y menos en la casa de Gran Hermano. Sí a nivel juego voy a darlo todo para cumplir mis objetivos”, siguió Chiara.

Por último, disparó: “Del resto se va a encargar el universo y el karma que tiene sus cosas listas. Voy a darlo todo pero con Jeni, por un hombre, no me voy a enfrentar y ya lo hablé con ella”.

Giuliano se olvidó para siempre de Chiara y aclaró los tantos con Jenifer en Gran Hermano 2024: "Estoy listo"

La casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) quedó patas para arriba tras el reingreso de Jenifer Lauría. Giuliano Vaschetto intentó arreglar su situación con la morocha y aseguró que su affaire con Chiara Mancuso fue parte de una estrategia de juego.

Jenifer y Nano se tomaron de la mano y fueron a hablar a solas al patio para aclarar los tantos. El participante le comentó: “Me imagino que viste todo, no solamente con lo que me estás tirando palos (por el amorío con Chiara). Mi juego empezó el día que cruzaste la puerta”.

“Sabes que todo lo que hice hasta ahora fue por eso y yo quiero creer que no fue al pedo y que te diste cuenta de las personas que te votaron por atrás”, remarcó Nano.

Acto seguido, Vaschetto le preguntó si estaba todo bien entre ellos y ella le respondió: “Obvio que está todo bien, acá venimos a jugar, es un juego y yo ya lo entendí. Yo no te voy a hacer planteos, porque tengo 31 años, no tengo 15”.

"Yo ya estoy listo para saltar a tu barco. No pasó un solo día que no dijera 'la con... de la lora'", le declaró Nano a Lauría. "Bueno, igual, no se te notaba tan así", disparó Jenifer filosa.

Y le recriminó: “Vos me prometiste algo. Yo te dije que cuando yo me vaya de acá vos sabés lo que va a pasar y vos me dijiste 'yo te prometo que no va a pasar eso'”.