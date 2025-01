La fuerte frase de Keila tras su expulsión de Gran Hermano 2024: "Desaproveché..."

"Primero quiero pedir disculpas porque desaproveché la oportunidad de mi vida, pero la verdad es que la casa me comió", sostuvo.

Ahí, el conductor Santiago del Moro le dijo: "Te tiraste en la cama, Kiki". Y ella se justificó: "Dormía todo el día porque los ronquidos de Petrona son re divertidos, pero no podía dormir. Era cada veinte minutos despertarme y decirle algo a Petro, al quinto reclamo le tiraba con el almohadón".

También remarcó que el tiempo dentro de la casa, donde están aislados, se siente distinto: "Ahí un mes se sienten como cuatro meses, no estoy mintiendo".

Acto seguido, Costa le consultó: "¿Pero vos tenés antecedentes medio bajones, medio depres?". "No, nunca, es más yo soy re arriba, no me conocía de mal humor", le respondió histriónica.

Preocupación en la casa de Gran Hermano 2024 por el rating

Gran Hermano 2024 tuvo un arranque difícil en material de rating, con números por debajo de lo esperado. Sin embargo, la tendencia cambió en los últimos días con algunas sorpresas en la casa.

La expulsión de Keila Sosa por la puerta giratoria, la salida de Brian Alberto para luego reingresar al juego y los enfrentamientos por los cigarrillos lograron darle un impulso al programa en lo que a audiencia respecta.

Anoche, con la vuelta de Brian al reality, el rating repuntó y la gala tuvo un promedió de 14.5 puntos, ubicándose como lo más visto del domingo.

En la casa, los participantes quedaron en shock al ver a su compañero nuevamente con ellos. Enseguida, se acercaron para saludarlo y tratar de sacarle información del exterior.

Ulises Apostolo dejó en evidencia que, puertas adentro, también están interesados por saber cómo le va al programa en material de rating.

"¿Estamos rindiendo?", indagó el cordobés. Brian simplemente sonrió y eso fue suficiente para dar un empujón a todos, que interpretaron ese gesto como una señal positiva.