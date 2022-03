La fuerte frase que se tatuó el Pepo

El Pepo tiene varios tatuajes en su cuerpo y ahora sumó otro con una frase bastante particular que seguramente significará mucho en su vida.

El fuerte cruce al aire de Cinthia Fernández y El Pepo

"¿Sabes lo que cayó mal Pepo? cuando dijiste que no manejabas vos, que manejaba el pibito", le dijo el periodista Gastón Marote al cantante en el ciclo Momento D, El Trece. "Sí, te entiendo. Es algo que no sé ni por qué lo dije", reconoció Rubén Darío Castineiras.

A lo que CInthia Fernández irrumpió: "Y para lavarte de culpas. Con el alcohol el auto se transforma en un arma, así que sabías bien lo que hacías".

"¿Vos tenés la certeza que yo iba borracho?", le consultó el cantante. A lo que la panelista explicó: "Lo dijeron todas las pericias. Tenes el privilegio porque nuestro sistema está totalmente saturado y porque tenés una excelente defensa. Encima tu pena está computando en domicilio, tenés un privilegio que la verdad no te mereces".

"¿Que te quejes que no puedas trabajar? Hay gente que no va a vivir y no ver más a su familia. El que maneja alcoholizado, perdoname y con todo el respeto del mundo, es un asesino. Sabe lo que hace y tiene un arma en las manos. Vos te quisiste lavar, ¿o me vas a negar el video?", siguió Cinthia Fernández.

Y El Pepo argumentó: "Si vos miras el video respondo con algo que ni siquiera me habían preguntado, no me preguntan quién había manejado. Me preguntan otra cosa y como había visto recién a mis amigos muertos... Yo no me fui a ningún lado, me quedé ahí viendo como mis amigos estaban fallecidos. No se lo deseo a nadie ese momento, yo me hice cargo".