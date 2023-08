La insólita comparación de Emilia Mernes con Cristiano Ronaldo: los desopilantes memes

emilia mernes cristiano ronaldo 7.jpg

"Me salieron las piernas de Ronaldo en la foto no se qué onda", expresó la joven cantante en su tuit remarcando la fortaleza en sus piernas con mucha sorpresa y comparándose con el implacable goleador portugués de extensa carrera en equipos europeos de primer nivel y ahora juega en el Al Nassr de Arabia Saudita.

Lo cierto es que al instante los fanáticos de Emilia se divirtieron de lo lindo con este ingenioso comentario de la artista y llegaron los memes con las imágenes de Ronaldo y Mernes.

Mirá algunos de los ocurrentes memes que se vieron en las redes.

emilia mernes cristiano ronaldo 4.jpg

emilia mernes cristiano ronaldo 3.jpg

emilia mernes cristiano ronaldo 2.jpg

emilia mernes cristiano ronaldo 1.jpg

La insólita y picante pregunta que La Tora le hizo a Emilia Mernes: "Si chapo..."

Emilia Mernes tiene un estilo único. Por esa razón, se ha consagrado como una estrella de la música local e internacional. Los brillos en su rostro son parte de su impronta.

En un posteo en su Twitter, la intérprete de "en la intimidad" se mostró luciendo brillitos en la boca. La ex Gran Hermano 2022, Lucila Villar, comentó la publicación y le hizo una pregunta insólita.

"Si chapo, ¿no se salen?", le consultó La Tora a la cantante. "Lo voy a probar y te cuento", fue la divertida respuesta de Emilia y revolucionó a sus fans, que aman su espontaneidad.

En otro tuit, la estrella de la música contó que experiencia desafortunada con los brillitos. "No les voy a mentir que comiendo una hamburguesa me tragué uno, pero no pasa nada amigos”, se sinceró la morocha.