La fuerte reacción de la hija de Alexis Puig y Lola Cordero en defensa del periodista: "Me parece que es..."

Este miércoles en Intrusos (América TV), Victoria, la hija de Lola Cordero y Alexis Puig, se comunicó con Pampito para defender a su papá de los ataques que recibió.

"Jamás creí verme en esta situación, pero escuchando las cosas que se dicen de mi papá (Alexis Puig). Lo vi necesario. De hecho, se ha perdido de momentos por tener que trabajar para que nunca nos falte nada. Así que me parece muy injusto que se insinúe el hecho de que sea un mantenido porque no es así", afirmó.

"No es raro que se case con Luciana porque hace más de un año que están juntos, conviven y se ganó nuestro amor. Gracias a papá (y a mamá obviamente) aprendí lo que es la cultura del trabajo. Levantarse a las 5 am, investigar, estudiar y ganarse lo de uno. Me parece importante recalcarlo porque si fuera un vago o un mantenido jamás hubiera aprendido eso. Te mando un saludo", finalizó Victoria en el mensaje que le envió al panelista.

Alexis Puig habló de su participación en Intrusos

Este miércoles, Alexis Puig se comunicó con Pablo Layus para hablar de su experiencia en Intrusos (América TV). El periodista aclaró que su participación en el programa no tuvo que ver con el rol de Lola Cordero, que era panelista, sino con una idea de Jorge Rial, el conductor de ese momento.

"Ninguna me consiguió ningún trabajo. Si alguien ayudó a Lola fui yo", advirtió el columnista, indignado por las versiones que corrieron en los últimos días.

Además, Puig explicó que Rial le propuso ser parte de Intrusos. "A Rial se le ocurrió. Yo hice algunas participaciones, pero luego no pude seguir porque tenía muchos viajes", aclaró.

Por último, el periodista reveló que él la ayudó con su carrera. "Es verdad que cuando ella vino acá no la conocía a nadie y yo le presenté a Beto Casella", sentenció.