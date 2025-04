La fuerte respuesta de Ezequiel Ingrassia ante la grave denuncia de Camila Pittaluga de Love is Blind: "La verdad..."

"Nosotros empezamos un vinculo cuando él empieza a divorciarse con otra participante. Desde un principio empezaron los maltratos y violencia psicológica", reconoció.

Y angustiada relató: "Los maltratos verbales, las formas, eran todo el tiempo manipulaciones. Y el abuso sexual fue en un siempre y nosotros lo normalizamos por ser la pareja".

"Tenía mucho poder sobre mí y me sentía muy sumisa al lado de él. El normalizar el decir que no querés y tenés relaciones sexuales igual", confesó con valentía.

Lo cierto es que desde su cuenta en Instagram, Ezequiel Ingrassia compartió una copia de la denuncia penal por calumnias e injurias que efectuó contra su ex pareja tras las graves acusaciones.

"Una vez me dijeron sabiamente con la verdad se llega a todos lados", expresó el ex participante del reality junto al documento legal de su denuncia contra Camila Pittaluga.

Y además compartió un mensaje de total apoyo de Florencia Fernández, ex participante de Love is Blind, ante la grave denuncia que recibió.

"Espero de corazón que si están usando injustificadamente las herramientas de protección contra la violencia de género que tantas mujeres necesitan y si hay una falsa denuncia con la gravedad que eso implica, que se penalice como corresponde", manifestó.

"Que no sea gratis quitarle sin motivo la tranquilidad a nadie. La verdad sale a la luz y todo regresa. Cada uno sabrá si tiene o no la conciencia tranquila", agregó, a lo que Ingrassia le agradeció públicamente. "Gracias Flor", comentó replicando la historia.

A dos meses de tomar estado público el caso de violencia y abuso que sufrió Emily Ceco a manos de Santiago Martínez, a quien conoció en Love is Blind, Netflix, este martes otra participante del mismo reality denunció una similar situación.

Se trata de Camila Pittaluga quien denunció en Lape Club Social Informativo, América Tv, a Ezequiel Ingrassia con un tremendo relato.

Acompañada por su abogado, el Dr. Rodrigo Tripolone, Pittaluga relató de qué manera comenzó la relación con Ezequiel y cuándo comenzaron los abusos psicológicos y literalmente sexuales, al no respetar sus deseos cuando ella no quería tener intimidad con él, lo que tras su denuncia en la oficina de violencia doméstica ahora llevará las cosas al terreno de la Justicia.

"Nosotros empezamos un vínculo a principios de marzo cuando él empieza a divorciarse de la otra participante", explicó una angustiada Camila y aseguró que desde el principio empezaron los maltratos, la violencia emocional y psicológica.

Así, habló de "maltratos verbales, malas formas, manipulación y abuso sexual". "Él tenía mucho poder sobre mí lamentablemente. Me sentía muy sumisa y lo que él naturalizaba y yo también lamentablemente, era cuando decía que no y tenía relaciones sexuales igual y cuando le decía 'cuidate' y no lo hacía".

Entre lágrimas, aseguró que así se sucedieron un montón de casos. "Nosotros no tenía el tíulo de novios, pero llevábamos un vínculo amoroso. No llegamos a convivir. Estuvimos juntos unos siete meses".

Sobre cuándo empezó la violencia, teniendo en cuenta que su primera denuncia fue en diciembre pasado cuando recurre a la OVD (oficina de violencia doméstica), Camila admitió que fue siempre así.

"Yo hice la primera denuncia en diciembre pasado en la OVD. Tenía mucho miedo, estuve con mucho ataques de ansiedad y de pánico. Ahí a él le dieron la perimetral de dos años y me dieron un botón antipánico", explicó entonces. Pero no obstante ello, Camila confesó seguir teniendo miedo y continuar con "estrés postraumático de todo el año que viví con él".

Tras confiar que concretamente denunció violencia sexual, la ex participante de Love is Blind agregó que detalló el maltrato emocional y psicológico en la OVD al obligarla a tener relaciones íntimas a pesar de que ella a veces no quería, porque "a él no le importaba nada".

"No le importa nada... Por algo también rompió la perimetral el jueves 10 de abril cuando llegó a mi lugar de trabajo. Yo trabajo en un stream y él se acercó al stream. Yo ese día no estaba, sino hubiese apretado el botón antipánico. Entonces eso fue lo que me impulsó a decir con mi abogado 'hacemos la denuncia penal'", sentenció.