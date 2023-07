La fuerte revelación de Alex Caniggia sobre su experiencia de ser padre: "A la noche..."

Ahí, su compañero de programa Walter Queijeiro opinó: “Va a ser uno de los mejores padres, porque está presente, y eso me gusta. Y Melody también. Ya me la imagino a esa niña haciendo TikTok de baile ¿no?”.

Embed

“Sí, después de los dos años, porque todavía no la voy a mostrar. Al año recién, ahí. Y el Instagram ya explota, un día 50 mil seguidores, que la gente la siga, @veneziacaniggia. ¿Sabes qué? Pañales gratis”, dijo en broma.

“El ser padre yo pensé que me iba a poner más tranquilo, pero no,estoy más loquillo, más arriba. El ser padre es ser un semental, entonces me elevé y se fue a otro nivel la sementitud, ¿me entendes?”, reflexionó con el estilo que lo caracteriza. “Estoy en otro nivel ya, estoy mejor siendo padre. Súper pepi, ya le puse un apodo, es pepi, pepi y la beba me hace ahhh (imitando el llanto)”, agregó.

Embed

Alex Caniggia y Melody Luz compartieron una particular foto de su hija Venezia que generó una ola de críticas

Con casi dos semanas de vida Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, ya tiene su perfil de Instagram a pesar de la decisión anunciada por sus padres -a través de su abogado- de no permitir mostrar el rostro de la criatura.

Claro que los días pasaron y en estos tiempos de virtualidad, y sobre todo canjes para ligar todo tipo de artículos a cambio de un simple posteo, los chicos lo pensaron mejor y decidieron abrirle una cuenta a la beba.

Alex Caniggia y Melody Luz con Venezia recién nacida.jpg

"Hola soy Venezia, la bebé más linda del mundo, bienvenidos a mi Instagram" puede leerse como leyenda de la tierna foto de la beba a la que literalmente le cortaron la cabeza para no mostrar su rostro. Aunque puede verse la inscripción del enterito que anuncia algo así como "camino a ser famosa".

Si bien Alex fue el primero en comentar en el feed, que probablemente creó él, "Hija de mi vida acá papá te amo", Melody le dedicó un "Chinita de mi vida" junto a varios emojis de corazones.

Pero a juzgar por los comentarios, los usuarios no quedaron del todo conformes con la llegada de Venezia a las redes de esta manera. "Todo muy lindo pero para qué le hacen un Instagram si no le muestran la cara", "Acá todos los Barats dando amor" o "Amo a todos diciendo es hermosa y no la pudieron ver nunca" fueron sólo algunos de las más de 600 comentarios, en su mayoría destilando ironía pura.