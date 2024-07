La fuerte revelación de La Tora sobre lo que hizo en el reality sin que Gran Hermano se diera cuenta

"¿No podés leer, no?", le consultó Yoyi Francella sobre algunas reglas del reality. “No podés leer, porque podrías hacer complot. Les voy a dar datos básicos que no pueden tener dentro de la casa. La ropa no puede tener letras ni capuchas, no podés llevar lentes de sol, maquillaje no, esmaltes tampoco, delineadores tampoco”, les comentó la rubia a los conductores del ciclo.