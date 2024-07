La confesión de La Tora tras la final de Gran Hermano: "Estoy muy enfocada en mí carrera y prefiero no estar en pareja"

Lucila comenzó con la conducción de Fuera de Joda, el primer programa del streaming de Telefe, junto a Daniela Celis, Nacho Castañares, Mora Jabor y Julieta Poggio. Luego se sumó All Access con Diego Poggi, Sol Rivas y Ariel Ansaldo, más conocido como Big Ari.

Hasta fue la elegida por el canal para reaccionar en vivo a las galas del mismo reality una vez comenzada la edición actual. Estas emisiones han alcanzado picos de 500 mil personas viendo la gala a través de internet en vez de la televisión.

En un mano a mano con PrimiciasYa, al ser consultada sobre si había imaginado este gran presente durante su estadía en la casa de Gran Hermano, Lucila señaló: "Estoy muy feliz, muy contenta de que me hayan elegido para este proyecto, laboralmente me ayudó un montón Fuera de Joda. Entrevistamos a muchas personas que era todo el tiempo estudiarlas a las personas, buscar ser como distintiva y mi equipo lo mismo.Estoy muy agradecida, es un lugar privilegiado que todos quieren tener y que me hayan elegido fue como único, muy gratificante".

"No sé si me imaginaba manejar el stream pero si este presente laboral o a lo que yo me enfoco que es la conducción, que es a lo que yo quiero llegar. Estoy muy feliz, yo no me creo ni lo bueno ni lo malo que me dice la gente, pero llegan mensajes tan fuertes, como que somos su compañía o cosas que no puedo creer y ahí es el momento donde paras y decis si realmente estoy ayudando", remarcó por la gran repercusión que tiene su trabajo en redes.

Y añadió: "Tengo ganas de seguir creciendo en Telefe. Me veo en televisión de aire como coconductora. Como conductora sé que podría, pero me falta o ver un proyecto nuevo e ir aprendiendo en el camino. El stream también me encanta".

Sobre qué formato de programa le gustaría hacer en TV, dijo: "Me gustaría algún programa de diversión como para arrancar que sea mi estilo. La programación que tiene Telefe es espectacular. Me encantaría ser compañera de Marley en Por el Mundo, ojalá en algún momento se pueda, algún viaje con él o lo que sea".

La Tora: "Agradezco haber entrado a Gran Hermano, pero no volvería a participar"

-¿Volveriás a participar en Gran Hermano u otro reality?

Si es un reality como MasterChef sí, pero si es de encerrarme o desconectarme no. Agradezco haber entrado a Gran Hermano pero no volvería a participar.

-¿Cuál es tu opinión sobre Furia y si crees que ella continuará en el medio?

Hay que ver lo que Furia decida, lo que ella decida va a estar bien. No tengo ninguna opinión con respecto a ella ni a nada sobre su comportamiento en la casa, las reglas siempre las pone Gran Hermano y el público después decide quién sí y quién no. Para mí es una tremenda jugadora.

-¿Cómo lo viste a Santiago del Moro en esta edición?

Santiago es un genio, es lo que el formato tiene que tener. Te da consejos muy claros si es lo que vos queres realmente en el medio. Yo tengo una admiración total a Santi por cómo comenzó y cómo está ahora hoy.

-¿Cómo es trabajar con Nacho tras haber sido novia de él y que ahora esté en pareja con Coti Romero?

Trabajar con Nacho es súper, tenemos mucha confianza. Nos conocemos todas las maneras, capaz de afuera no se entiende pero entre nosotros nos entendemos y está todo bien. Me enteré del romance de Nacho y Coti por redes, tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para pensar una respuesta sobre el tema. Mientras sea feliz Nacho que le meta para adelante.

-Y tu corazoncito cómo está hoy...

La verdad que estoy muy enfocada en la carrera, si vos me decís hoy si quiero tener pareja la respuesta es no.

-¿Te animarías hacer teatro o cine?

Me ofrecieron para teatro, pero por ahora no es donde yo quiera y elija estar. Me tendría que sentir indentificada, tendría que ver y en el caso que sea así, me animo.

-¿Qué es lo último que haces en el día, antes de ir a dormir?

Lo ultimo que hago en el dia es orar, es agradecer todo lo que tengo. Tengo a mi familia con salud, mis amistades, soy una recontra bendecida y eso se agradece.