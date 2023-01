La fuertísima e inesperada pelea de Romina y Alfa en Gran Hermano 2022 que terminó a los gritos en la cocina

Romina y alfa pelea 1 -captura GH2022.jpg

Sucede que en las últimas horas tras ganar la prueba del líder, Marcos con Nacho mandaron al frente a Romina y las chicas al descubrir que se comieron a escondidas un chocolate en plena cena, y Alfa no dudó en criticar a Urhig frente a sus compañeros. "La comida te la guardás toda vos", disparó enojado y a modo de reto llevando todo a un terreno más general.

Fue allí cuando Romina estalló. "Me parece que te estás yendo a la mierda. ¡Ubicate!", lanzó iracunda y a los gritos. Y como Alfa intentó marcarle, irónico, las eses que se comía la hablar, la morocha terminó de enfurecer y le dijo en la cara que muchas veces lo encontraron comiendo a escondidas, como el dulce de batata y las gomitas.

Pero eso no fue todo. Porque tras ello, la discusión derivó en una pelea mucho más profunda, cuando Romina le espetó en la cara a Alfa: "Vos te vas a la bosta. Yo hablo como quiero. Vos fijate cómo hablás vos de la gente". "No me hables más. No me interesa más hablar con vos", repitió Romina y Walter aprovechó para recordarle que también ha hablado de todos.

"Decime, ¿de quién hablo yo? Ya te cansaste de hablar de Maxi, del primo (Marcos)... de todos te cansaste de hablar", le gritó la morocha fuera de quicio. Por último, lo encaró una vez más y le preguntó molesta: "A ver, decime ¿qué dije de Maxi? Un mentiroso sos. Te la pasás hablando mal de todos acá adentro... Porque vos sos el hombre perfecto" le soltó irónica mientras comenzaba a lavar los platos y todos miraban atónitos.

Gran Hermano 2022: Alfa blanqueó frente a todos sus sentimientos por Romina

Sabido es que dentro de Gran Hermano 2022 (Telefe), más allá de las fogosas relaciones amorosas que se gestaron entre los más jóvenes, la pareja por excelencia del reality es la que forman Walter Alfa Sanitago y Romina Uhrig. Pero no en el sentido tradicional, sino como los que llevan adelante la organización diaria de la convivencia.

Así, en medio de un tópico llevado adelante por Maxi, el líder de la semana hasta hace unas horas, le preguntó al más grande de la casa: "Alfa ¿A quién te gustaría seguir conociendo afuera?", y la respuesta no se hizo esperar.

Alfa y Romina - GH 2022.jpg

"Y... creo que todos saben. Con Romina tenemos un lazo de amistad, que algunos joden 'que amor, que enamoramiento', pero es amistad pura. Cuando vos querés a alguien, pero lo querés por sentimiento... es cariño de amistad" confesó Alfa frente a todos.

En tanto, luego sumó a la lista a Alexis (el Cone), a Marcos (el primo), a Nacho, a Julieta -de quien dijo que le gustaría conocer a sus padres- y a Camila, de quien reveló que los une muchas coincidencias con el padre de la rubia.